Set Çalışanı Yorum Yaptı: Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Film Setinden Fotoğraflar Tartışma Konusu Oldu
Set Çalışanı Yorum Yaptı: Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in Film Setinden Fotoğraflar Tartışma Konusu Oldu
Gazeteci Sema Denker Kılıç, Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' setinden paylaşılan ilk fotoğraflara tepki gösterdi. Kılıç'ın tepkisinin ardından set çalışanı söz konusu paylaşıma yorum yaptı. Detaylar içerikte!
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Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in başrolde oynadığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi geçtiğimiz saatlerde Ordu'da sete çıktı.
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Filmde Isabel ile Arif karakterini canlandıran oyuncuların sahilde çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Bir eleştiri de gazeteci Sema Denker Kılıç'tan geldi.
Kılıç Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Hülya Avşar'la Uğur Yücel'in fotoğraflarını set işçilerinin çalışma koşulları üzerinden eleştirdi. Paylaşıma buradan bakabilirsiniz:
Sema Denker Kılıç'ın paylaşımına Instagram kullanıcılarından pek çok yorum geldi. O yorumlardan biri de filmin setinde çalışan yyunus404 adlı kullanıcıya aitti. Set çalışanı, gazetecinin eleştirisine "yanlış algı oluşmasın" şeklinde bir yorum yaptı.
Sema Denker Kılıç ise bu yorumu paylaşarak set çalışanına "Sana tavsiyem, sen köle değilsin… Kıymetini bil. Bu kadar basit…" sözlerini dile getirdi.
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