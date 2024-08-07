22 Yaşındaki Nevide Çiçek'le Aşk İddialarına Karışan Kaya Çilingiroğlu Genç Sevgilisini Öpmelere Doyamadı
22 Yaşındaki Nevide Çiçek'le Aşk İddialarına Karışan Kaya Çilingiroğlu Genç Sevgilisini Öpmelere Doyamadı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/kay...
Geçtiğimiz ay 22 yaşındaki genç bir kızla aşk yaşadığı söylenen Kaya Çilingiroğlu'nun Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Nevide Çiçek'le birlikte iddilara karışmıştı. Kameralara genç sevgilisiyle yakalanan Çilinigroğlu samimi pozlarıyla manşetlere konu oldu!
KAYNAK: Milliyet
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Hülya Avşar'la yaptığı evlilikle konuşulan Kaya Çilingiroğlu ağzından kaçırdığı ihanetle hafızalara yerleşmiş ve magazin manşetlerine uzun süre malzeme olmuştu.
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Hülya Avşar ile 8 yıl süren evliliklerinden Zehra isimli 26 yaşında bir kızları olan çift özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Hülya Avşar’la 2005 yılında ve Feraye Tanyolaç’la 2014 yılında boşanan Kaya Çilingiroğlu, 5 sene süren ikinci evliliğiliyle oğlunu kucağına almıştı.
Hülya Avşar ile görüşmeye devam eden ve kızları Zehra ile verdiği pozlarla gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz ay bomba bir aşk dedikodusuna karışmıştı.
26 yaşındaki kızı Zehra'dan 2 yaş küçük ve Mehmet Ali Erbil'in eski sevgililerinden olan Nevide Çiçek'le arasında aşk iddiaları çıkan Kaya Çilingiroğlu herkesi şoke etmişti.
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60 yaşındaki Çilingiroğlu geçtiğimiz gece kameralara genç bir hanımefendiyle yakalandı. Aşk haberlerini doğrulayan futbol yorumcusu görüntülendiği hanımefendi sorulunca "hanımefendi de kız arkadaşım, ilişkimiz çok yeni" açıklamasında bulundu.
Milliyet'in haberine göre; genç aşkıyla objektiflere yansıyan 60 yaşındaki futbol yorumcusu, sevgilisini öpmelere doyamadı.
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