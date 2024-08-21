Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti
Netflix, Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı. Gelin önce bu videoya, ardından hayranların uzun zamandır beklediği filme tepkilerine hep birlikte bakalım.
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Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi uzun bir zamandır herkesin merak konusuydu.
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Senaryosunu Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın oturduğu film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak.
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