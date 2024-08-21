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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'in Başrolde Oynadığı Filmin Fragmanı Ortalığı Yaktı Geçti

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
21.08.2024 - 12:56

Netflix, Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı. Gelin önce bu videoya, ardından hayranların uzun zamandır beklediği filme tepkilerine hep birlikte bakalım.

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Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi uzun bir zamandır herkesin merak konusuydu.

Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi uzun bir zamandır herkesin merak konusuydu.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın oturduğu film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın oturduğu film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak.

Netflix Türkiye bugün 'Tam Bir Centilmen' filminin 26 Eylül'de ekranlara geleceğini bir klip paylaşarak duyurdu. Gelin önce o videoya, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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