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Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix'e Verdiği İroni Dolu 'Berber' Cevabı Herkesi Güldürdü

Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix'e Verdiği İroni Dolu 'Berber' Cevabı Herkesi Güldürdü

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 15:59

Burak Özçivit'le Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix filmi 'Berber' uzun zamandır bekleniyor, ancak henüz ortada filmle ilgili bir gelişme yok. Mert Yazıcıoğlu'nun bir paylaşımı ise bu meseleyi tekrar gündeme getirdi. Gelin paylaşımının ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

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Netflix'in 'Berber' adındaki filmini hatırlarsanız. Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu ve Hazal Türesan'ın oyuncu kadrosunda olduğu bundan birkaç sene önce duyurulmuş, ancak filmle ilgili hiçbir gelişme yaşanmamıştı.

Netflix'in 'Berber' adındaki filmini hatırlarsanız. Burak Özçivit, Mert Yazıcıoğlu ve Hazal Türesan'ın oyuncu kadrosunda olduğu bundan birkaç sene önce duyurulmuş, ancak filmle ilgili hiçbir gelişme yaşanmamıştı.

Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun hayran kitlesi başta olmak üzere 'Berber' çoğu filmseverin merak konusu olmuştu. Pek çok kişi ara ara 'Berber'in neden yayınlanmadığıyla ilgili eleştirilerini sosyal medyada dile getirir olmuştu.

Burak Özçivit ve Mert Yazıcıoğlu'nun hayran kitlesi başta olmak üzere 'Berber' çoğu filmseverin merak konusu olmuştu. Pek çok kişi ara ara 'Berber'in neden yayınlanmadığıyla ilgili eleştirilerini sosyal medyada dile getirir olmuştu.

Filmden hâlâ bir haber yok ama Mert Yazıcıoğlu'nun bir paylaşımı bunu tekrar gündeme getirdi. Netflix Türkiye hesabı geçtiğimiz saatlerde "İzlediğin en iyi ters köşe filmi söyle." notuyla bir paylaşım yaptı. Mert Yazıcıoğlu'nun imalı "Berber." yanıtı hayranların dikkatini çekti.

Filmden hâlâ bir haber yok ama Mert Yazıcıoğlu'nun bir paylaşımı bunu tekrar gündeme getirdi. Netflix Türkiye hesabı geçtiğimiz saatlerde "İzlediğin en iyi ters köşe filmi söyle." notuyla bir paylaşım yaptı. Mert Yazıcıoğlu'nun imalı "Berber." yanıtı hayranların dikkatini çekti.

Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd rolüyle geniş bir hayran kitlesi olan Mert Yazıcıoğlu'nun bu paylaşımına ironik tepkiler gecikmedi.

Kızıl Goncalar dizisindeki Cüneyd rolüyle geniş bir hayran kitlesi olan Mert Yazıcıoğlu'nun bu paylaşımına ironik tepkiler gecikmedi.

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