Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix'e Verdiği İroni Dolu 'Berber' Cevabı Herkesi Güldürdü

Burak Özçivit'le Mert Yazıcıoğlu'nun Netflix filmi 'Berber' uzun zamandır bekleniyor, ancak henüz ortada filmle ilgili bir gelişme yok. Mert Yazıcıoğlu'nun bir paylaşımı ise bu meseleyi tekrar gündeme getirdi. Gelin paylaşımının ayrıntılarına hep birlikte bakalım.