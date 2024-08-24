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Bir Üniversite Öğrencisiyle Tuhaf Anısını Anlatan Candaş Tolga Işık İbre Kendisine Dönünce Çok Sinirlendi

Bir Üniversite Öğrencisiyle Tuhaf Anısını Anlatan Candaş Tolga Işık İbre Kendisine Dönünce Çok Sinirlendi

Twitter film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 19:41

Gazeteci Candaş Tolga Işık, paylaştığı bir tweet yüzünden tartışmanın odak noktası oldu. Işık'ın bir sinema öğrencisiyle arasında geçen konuşmayı anlatması, kendisini hedef haline getirdi. Gelin hep birlikte o tartışmada neler yaşandığına bakalım.

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Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz saatlerde bir tartışmanın odak noktası oldu.

Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken gazeteci Candaş Tolga Işık, geçtiğimiz saatlerde bir tartışmanın odak noktası oldu.

Işık, X/Twitter hesabından bir üniversite öğrencisiyle arasında geçen konuşmayı paylaştı. Yaptığı paylaşımda bir sinema öğrencisinin Yavuz Turgul'u tanımamasını eleştirdi.

Işık, X/Twitter hesabından bir üniversite öğrencisiyle arasında geçen konuşmayı paylaştı. Yaptığı paylaşımda bir sinema öğrencisinin Yavuz Turgul'u tanımamasını eleştirdi.
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Candaş Tolga Işık'ın bu sitem dolu paylaşımına pek çok yorum geldi. Onları buradan okuyabilirsiniz:

Candaş Tolga Işık'ın bu sitem dolu paylaşımına pek çok yorum geldi. Onları buradan okuyabilirsiniz:
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Ancak onlardan biri var ki gazeteciyi sinirlendirdi. Can Öktemer'in (@Cnoktmr) önce "Hay Allah kimin programlarını izliyordur ki acaba?" yanıtını vermesi...

Ancak onlardan biri var ki gazeteciyi sinirlendirdi. Can Öktemer'in (@Cnoktmr) önce "Hay Allah kimin programlarını izliyordur ki acaba?" yanıtını vermesi...
twitter.com
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... ve ardından "Vasatlığı memleketin normu haline getirenlerin bu vasatlıktan çok da şikayet etmemesi gerekir bence." yorumunda bulunması Işık'ın tepkisini çekti. Işık, kullanıcının paylaşımına 'Gibi' dizisinden küfürlü bir replikle cevap verdi. "Laflara bak hele" demeye getirdi.

... ve ardından "Vasatlığı memleketin normu haline getirenlerin bu vasatlıktan çok da şikayet etmemesi gerekir bence." yorumunda bulunması Işık'ın tepkisini çekti. Işık, kullanıcının paylaşımına 'Gibi' dizisinden küfürlü bir replikle cevap verdi. "Laflara bak hele" demeye getirdi.
twitter.com

Siz bu tartışmaya ne diyorsunuz? Yeni nesilin dünyayı popüler konular üzerinden öğrenmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...

Siz bu tartışmaya ne diyorsunuz? Yeni nesilin dünyayı popüler konular üzerinden öğrenmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara buyrun...

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