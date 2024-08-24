Bir Üniversite Öğrencisiyle Tuhaf Anısını Anlatan Candaş Tolga Işık İbre Kendisine Dönünce Çok Sinirlendi

Gazeteci Candaş Tolga Işık, paylaştığı bir tweet yüzünden tartışmanın odak noktası oldu. Işık'ın bir sinema öğrencisiyle arasında geçen konuşmayı anlatması, kendisini hedef haline getirdi. Gelin hep birlikte o tartışmada neler yaşandığına bakalım.