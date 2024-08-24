Prens'in Kafası Kesik Dükü Kürşat Demir Kirli Sepeti'ne Transfer Olunca Espriler Aldı Başını Gitti

Prens dizisinde karakteri boğazı kesilerek öldürülen Kürşat Demir her paylaşımıyla goygoy konusu oluyor. NOW'ın Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu bu sefer Prens dizisi üzerinden esprili tepkilere maruz kaldı. Gelin Kürşat Demir'in paylaşımının ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.