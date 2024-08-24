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Prens'in Kafası Kesik Dükü Kürşat Demir Kirli Sepeti'ne Transfer Olunca Espriler Aldı Başını Gitti

Prens'in Kafası Kesik Dükü Kürşat Demir Kirli Sepeti'ne Transfer Olunca Espriler Aldı Başını Gitti

yerli dizi Prens Dizisi Kirli Sepeti Dizisi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 21:06

Prens dizisinde karakteri boğazı kesilerek öldürülen Kürşat Demir her paylaşımıyla goygoy konusu oluyor. NOW'ın Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu bu sefer Prens dizisi üzerinden esprili tepkilere maruz kaldı. Gelin Kürşat Demir'in paylaşımının ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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NOW kanalının sevilen dizisi Kirli Sepeti ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda diziye üç yeni oyuncunun dahil olduğu duyurulmuştu.

NOW kanalının sevilen dizisi Kirli Sepeti ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda diziye üç yeni oyuncunun dahil olduğu duyurulmuştu.

Bu oyunculardan biri ise oldukça tanıdık! BluTV'nin fenomen dizisi Prens'te Saksonya prensi Philippe'i canlandıran Kürşat Demir, Kirli Sepeti'nde Tarık karakterine hayat verecek. Demir dizide Süheyla ve Arif’in oğlunu canlandıracak.

Bu oyunculardan biri ise oldukça tanıdık! BluTV'nin fenomen dizisi Prens'te Saksonya prensi Philippe'i canlandıran Kürşat Demir, Kirli Sepeti'nde Tarık karakterine hayat verecek. Demir dizide Süheyla ve Arif’in oğlunu canlandıracak.

Geçtiğimiz saatlerde Kirli Sepeti'nden ikinci sezon fragmanı gelmişti. Fragmanla ilgili detayları bu içeriğimizden öğrenebilirsiniz:

Kürşat Demir de fragmanı X'te alıntılayınca yine olanlar oldu. Prens dizisindeki karakteri boğazı kesilerek öldürüldüğü için alıntısı alay konusu oldu.

Gelin başı kopmuş Saksonya prensi Philippe'e yani Kürşat Demir'e gelen o mizah dolu tepkilere hep birlikte bakalım.

Gelin başı kopmuş Saksonya prensi Philippe'e yani Kürşat Demir'e gelen o mizah dolu tepkilere hep birlikte bakalım.

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