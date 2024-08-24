Prens'in Kafası Kesik Dükü Kürşat Demir Kirli Sepeti'ne Transfer Olunca Espriler Aldı Başını Gitti
Prens'in Kafası Kesik Dükü Kürşat Demir Kirli Sepeti'ne Transfer Olunca Espriler Aldı Başını Gitti
Prens dizisinde karakteri boğazı kesilerek öldürülen Kürşat Demir her paylaşımıyla goygoy konusu oluyor. NOW'ın Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu bu sefer Prens dizisi üzerinden esprili tepkilere maruz kaldı. Gelin Kürşat Demir'in paylaşımının ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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NOW kanalının sevilen dizisi Kirli Sepeti ikinci sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda diziye üç yeni oyuncunun dahil olduğu duyurulmuştu.
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Bu oyunculardan biri ise oldukça tanıdık! BluTV'nin fenomen dizisi Prens'te Saksonya prensi Philippe'i canlandıran Kürşat Demir, Kirli Sepeti'nde Tarık karakterine hayat verecek. Demir dizide Süheyla ve Arif’in oğlunu canlandıracak.
Gelin başı kopmuş Saksonya prensi Philippe'e yani Kürşat Demir'e gelen o mizah dolu tepkilere hep birlikte bakalım.
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