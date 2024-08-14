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Prens Masayı Kurdu! Giray Altınok'un Sürprizi Dizinin Hayranlarının Aklını Başından Aldı

Prens Masayı Kurdu! Giray Altınok'un Sürprizi Dizinin Hayranlarının Aklını Başından Aldı

dizi BluTV
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 18:58

Prens dizisiyle hayatımıza adeta komediyi tekrar getiren Giray Altınok, bugün yaptığı bir X paylaşımında Prens hayranlarına sürpriz bir duyuru yaptı. Altınok'un duyurusu hayranları çok sevindirdi. Detaylar içerikte!

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Hepinizin bildiği üzere BluTV'de ekranlara gelen Prens dizisi artık Türk dizi tarihinin en fenomen, en ikonik, en sevilen yapımlarından biri hale geldi.

Hepinizin bildiği üzere BluTV'de ekranlara gelen Prens dizisi artık Türk dizi tarihinin en fenomen, en ikonik, en sevilen yapımlarından biri hale geldi.

Birbirinden absürt karakterleri ve sahneleriyle bu Orta Çağ komedisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çoğumuz üçüncü sezon çıksa da bir an önce izlesek diye gün sayıyor olduk.

Birbirinden absürt karakterleri ve sahneleriyle bu Orta Çağ komedisi büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çoğumuz üçüncü sezon çıksa da bir an önce izlesek diye gün sayıyor olduk.

Prens'in üçüncü sezonuna dair henüz net bir bilgi yok ancak size başka haberlerimiz var. Giray Altınok bugün X/Twitter'da Prens hayranlarını aşırı mutlu edecek bir gelişme paylaştı.

Prens'in üçüncü sezonuna dair henüz net bir bilgi yok ancak size başka haberlerimiz var. Giray Altınok bugün X/Twitter'da Prens hayranlarını aşırı mutlu edecek bir gelişme paylaştı.

Altınok @bongomy adlı hesabında yaptığı paylaşımda Prens Talks'un çok yakında Bongomytv YouTube kanalında ekranlara geleceğini duyurdu.

Ünlü oyuncunun bu duyurusuna Prens hayranları tepkisiz kalmadı tabii.

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Prens'te ne var ne yoksa konuşulmasına çok ihtiyacımız var. Siz ne diyorsunuz bu programa? Yorumlara buyrun...

Prens'te ne var ne yoksa konuşulmasına çok ihtiyacımız var. Siz ne diyorsunuz bu programa? Yorumlara buyrun...

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