Bristol'de 39 Okulun Verisi Çalındı: 320 Binden Fazla Dosya Dark Web'e Düştü

Platformun kapatılmasının bedelini okullar ödedi. BBC'ye göre birçok okul telefonlarını kullanamadı, öğretmenlerin çalışma saatleri uzadı. Ashley Down School'da çocuğu bulunan Helena ise 'endişeli' ve 'hayal kırıklığına uğramış' olduğunu söyledi; gelişmelerden çok geç haberdar edildiği için 'şok' yaşadığını belirten veli, bilgilendirilmeye devam etmek istiyor.

Bath Spa Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Dr. John Curry, bu tür saldırıların genellikle suç örgütlerince yapıldığını anlattı. Çalınan veri simsarlara satılıyor; Curry'ye göre simsarlar veriyi 'parçalara bölüp kimin işine yarayabileceğine karar veriyor'. Bu veri setleri şantaj ya da mali dolandırıcılık gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Dosyaların tamamının yayınlanması ise çoğu zaman grubun yeteneğini göstermek ve yeni iş çekmek için yapılıyor.

Belediyenin eğitim direktörü Vik Verma, yayınlanan dosyaların içeriğini henüz doğrulayamadıklarını belirtti. Verma, 'Çok büyük miktarda materyali olabildiğince hızlı inceliyoruz' dedi. Etkilenen okulların müdürleri bilgilendirildi ve ailelere rehberlik sağlıyor. Yetkililer, beklenmedik e-posta, mesaj ve telefonlara karşı dikkatli olunmasını; bağlantılara tıklanmamasını, şifre sıfırlama ya da kişisel bilgi taleplerine şüpheyle yaklaşılmasını, güçlü ve benzersiz şifrelerle iki adımlı doğrulamanın kullanılmasını öneriyor. Şüpheli e-postalar report@phishing.gov.uk adresine, şüpheli mesajlar ise 7726 numarasına bildirilebiliyor. Verma'nın ailelere çağrısı kısa ve net: 'Herkesi tetikte olmaya davet ediyoruz.'