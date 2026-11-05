Bristol'de 39 Okulun Verisi Çalındı: 320 Binden Fazla Dosya Dark Web'e Düştü
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İngiltere'nin Bristol kentinde belediyenin okullara hizmet veren platformuna yapılan siber saldırıda çalınan 320 binden fazla dosya dark web'de yayınlandı. Bristol City Council'ın Trading with Schools sistemine eylülde sızılması sonucu 39 okulun kişisel verileri ele geçirilmişti. Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi soruşturma yürütüyor.
Kaynak: BBC, LBC
Zararlı yazılım 21 Eylül'de sisteme girdi, belediye dört gün sonra platformu kapattı.
Sistem kapandığından beri okulların telefonları çalışmıyor, öğretmenler daha uzun mesai yapıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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