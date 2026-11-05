article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bristol'de 39 Okulun Verisi Çalındı: 320 Binden Fazla Dosya Dark Web'e Düştü

Bristol'de 39 Okulun Verisi Çalındı: 320 Binden Fazla Dosya Dark Web'e Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 08:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İngiltere'nin Bristol kentinde belediyenin okullara hizmet veren platformuna yapılan siber saldırıda çalınan 320 binden fazla dosya dark web'de yayınlandı. Bristol City Council'ın Trading with Schools sistemine eylülde sızılması sonucu 39 okulun kişisel verileri ele geçirilmişti. Güney Batı Bölgesel Organize Suç Birimi soruşturma yürütüyor.

Kaynak: BBC, LBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zararlı yazılım 21 Eylül'de sisteme girdi, belediye dört gün sonra platformu kapattı.

Zararlı yazılım 21 Eylül'de sisteme girdi, belediye dört gün sonra platformu kapattı.

Bristol City Council'ın Trading with Schools platformuna 21 Eylül'de zararlı bir yazılım sızdı. Belediye durumu dört gün sonra, 25 Eylül'de fark edip sistemi kapattı.

Platformu kullanan 88 okul var. Bunların 49'u yalnızca internet hizmeti alıyor; kalan 39'u ise ders programı, ders planı, personel kayıtları ve maaş bordroları için sisteme güveniyordu. Kişisel verilerin çalındığı okullar da bu 39'u oluşturuyor. Platformda çocuklara ait hassas bilgiler, örneğin eğitim psikolojisi dosyaları da tutulabiliyor. BBC'nin edindiği bilgiye göre saldırıdan yalnızca Bristol'daki okullar etkilendi.

Sistem kapandığından beri okulların telefonları çalışmıyor, öğretmenler daha uzun mesai yapıyor.

Sistem kapandığından beri okulların telefonları çalışmıyor, öğretmenler daha uzun mesai yapıyor.

Platformun kapatılmasının bedelini okullar ödedi. BBC'ye göre birçok okul telefonlarını kullanamadı, öğretmenlerin çalışma saatleri uzadı. Ashley Down School'da çocuğu bulunan Helena ise 'endişeli' ve 'hayal kırıklığına uğramış' olduğunu söyledi; gelişmelerden çok geç haberdar edildiği için 'şok' yaşadığını belirten veli, bilgilendirilmeye devam etmek istiyor.

Bath Spa Üniversitesi'nden siber güvenlik uzmanı Dr. John Curry, bu tür saldırıların genellikle suç örgütlerince yapıldığını anlattı. Çalınan veri simsarlara satılıyor; Curry'ye göre simsarlar veriyi 'parçalara bölüp kimin işine yarayabileceğine karar veriyor'. Bu veri setleri şantaj ya da mali dolandırıcılık gibi farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Dosyaların tamamının yayınlanması ise çoğu zaman grubun yeteneğini göstermek ve yeni iş çekmek için yapılıyor.

Belediyenin eğitim direktörü Vik Verma, yayınlanan dosyaların içeriğini henüz doğrulayamadıklarını belirtti. Verma, 'Çok büyük miktarda materyali olabildiğince hızlı inceliyoruz' dedi. Etkilenen okulların müdürleri bilgilendirildi ve ailelere rehberlik sağlıyor. Yetkililer, beklenmedik e-posta, mesaj ve telefonlara karşı dikkatli olunmasını; bağlantılara tıklanmamasını, şifre sıfırlama ya da kişisel bilgi taleplerine şüpheyle yaklaşılmasını, güçlü ve benzersiz şifrelerle iki adımlı doğrulamanın kullanılmasını öneriyor. Şüpheli e-postalar report@phishing.gov.uk adresine, şüpheli mesajlar ise 7726 numarasına bildirilebiliyor. Verma'nın ailelere çağrısı kısa ve net: 'Herkesi tetikte olmaya davet ediyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın