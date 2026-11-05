Bücür Cadı'nın Şehriye Hanım'ıydı: 77 Yaşındaki Sezer Güvenirgil'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Bücür Cadı'nın setinde tanıştığı Yunus Bülbül'le evlenen Güvenirgil, 2007'de yollarını ayırdığı eski eşi için geçen yıl Habertürk'e 'Sadakatsizlikten tutun, her türlü çirkinliği yaşattı bana' demiş, bu ayrılığın kendisini hasta ettiğini anlatmıştı. Eski eşi Yunus Bülbül ise bu yaz 71 yaşında dördüncü kez nikâh masasına oturarak magazin gündemine yeniden düşmüştü. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşayan ve Serdar Alkan'la evliliğinden Ayşe adında bir kızı bulunan oyuncu, aynı röportajda yeniden kameraların karşısına geçmek istediğini de dile getirmişti. Ekranlardan uzun süredir uzak olsa da sosyal medyayı sık kullanan Güvenirgil, hem gençlik yıllarından hem de bugünden kareler paylaşarak takipçilerinden övgü üstüne övgü alıyor. Koyu renk kahküllü saçlarıyla hatırlanan Şehriye Hanım'ın yerini bugün sarı ve kıvırcık saçlarıyla tamamen farklı bir görüntü aldığı için, 77 yaşındaki oyuncuyu son haliyle görenler onu ilk bakışta tanımakta zorlanıyor.