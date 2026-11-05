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Bücür Cadı'nın Şehriye Hanım'ıydı: 77 Yaşındaki Sezer Güvenirgil'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Bücür Cadı'nın Şehriye Hanım'ıydı: 77 Yaşındaki Sezer Güvenirgil'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 07:51
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90'ların sonunda ekrana gelen Bücür Cadı'da Zeliş'in annesi Şehriye Hanım'ı canlandıran Sezer Güvenirgil, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Oya yazması, kahkülleri ve koyu saçlarıyla bir kuşağın hafızasına kazınan oyuncuyu bugün görenlerin çoğu, karşısındakinin o tanıdık Şehriye Hanım olduğuna inanmakta zorlandı. 77 yaşındaki Güvenirgil'in değişimi kadar, Yeşilçam'dan başlayıp Antalya'ya uzanan renkli hayat hikâyesi de yeniden merak konusu oldu.

Kaynak: Sabah

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Sezer Güvenirgil, Bücür Cadı'dan çok önce Türkiye güzeli yarışmasıyla adını duyurmuş bir Yeşilçam yıldızıydı.

Sezer Güvenirgil, Bücür Cadı'dan çok önce Türkiye güzeli yarışmasıyla adını duyurmuş bir Yeşilçam yıldızıydı.

Ailesi İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Romanya'dan İstanbul'a göç eden Sezer Güvenirgil, 1966'da Milliyet'in düzenlediği Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü olduktan sonra Ses dergisinin yarışmasında da birinciliği kazanarak sinemanın kapısını araladı. Hulki Saner'in Beş Fındıkçı Gelin filmiyle beyaz perdeye adım atan güzel oyuncu, kısa sürede Cüneyt Arkın, Yılmaz Güney ve Ekrem Bora gibi dönemin en büyük yıldızlarıyla aynı filmlerde oynadı, Zeki Müren'in Kâtip filminde de kamera karşısına geçti. 70'lerin sonunda yönünü müziğe de çeviren Güvenirgil, 1978'de ilk 45'liğini, 1982'de ise Mutluluğun Bedeli albümünü yayımladı. Ekrandaki en unutulmaz rolü ise 1999'da başlayan Bücür Cadı'da geldi ve Yunus Bülbül'ün canlandırdığı Köfteci Abbas'ın eşi Şehriye Hanım, ona bir kuşağın gözünde 'Şehriye Teyze' lakabını kazandırdı.

77 yaşındaki Sezer Güvenirgil'in sarı kıvırcık saçlarıyla son hali, Şehriye Hanım'ı hatırlayanları şaşırttı.

77 yaşındaki Sezer Güvenirgil'in sarı kıvırcık saçlarıyla son hali, Şehriye Hanım'ı hatırlayanları şaşırttı.

Bücür Cadı'nın setinde tanıştığı Yunus Bülbül'le evlenen Güvenirgil, 2007'de yollarını ayırdığı eski eşi için geçen yıl Habertürk'e 'Sadakatsizlikten tutun, her türlü çirkinliği yaşattı bana' demiş, bu ayrılığın kendisini hasta ettiğini anlatmıştı. Eski eşi Yunus Bülbül ise bu yaz 71 yaşında dördüncü kez nikâh masasına oturarak magazin gündemine yeniden düşmüştü. Yaklaşık 20 yıldır Antalya'da yaşayan ve Serdar Alkan'la evliliğinden Ayşe adında bir kızı bulunan oyuncu, aynı röportajda yeniden kameraların karşısına geçmek istediğini de dile getirmişti. Ekranlardan uzun süredir uzak olsa da sosyal medyayı sık kullanan Güvenirgil, hem gençlik yıllarından hem de bugünden kareler paylaşarak takipçilerinden övgü üstüne övgü alıyor. Koyu renk kahküllü saçlarıyla hatırlanan Şehriye Hanım'ın yerini bugün sarı ve kıvırcık saçlarıyla tamamen farklı bir görüntü aldığı için, 77 yaşındaki oyuncuyu son haliyle görenler onu ilk bakışta tanımakta zorlanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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