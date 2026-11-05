Bücür Cadı'nın Şehriye Hanım'ıydı: 77 Yaşındaki Sezer Güvenirgil'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!
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90'ların sonunda ekrana gelen Bücür Cadı'da Zeliş'in annesi Şehriye Hanım'ı canlandıran Sezer Güvenirgil, yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden magazin gündeminin tam ortasına oturdu. Oya yazması, kahkülleri ve koyu saçlarıyla bir kuşağın hafızasına kazınan oyuncuyu bugün görenlerin çoğu, karşısındakinin o tanıdık Şehriye Hanım olduğuna inanmakta zorlandı. 77 yaşındaki Güvenirgil'in değişimi kadar, Yeşilçam'dan başlayıp Antalya'ya uzanan renkli hayat hikâyesi de yeniden merak konusu oldu.
Kaynak: Sabah
Sezer Güvenirgil, Bücür Cadı'dan çok önce Türkiye güzeli yarışmasıyla adını duyurmuş bir Yeşilçam yıldızıydı.
77 yaşındaki Sezer Güvenirgil'in sarı kıvırcık saçlarıyla son hali, Şehriye Hanım'ı hatırlayanları şaşırttı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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