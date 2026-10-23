Çocuktan Al Haberi'nin "Çakıl Bebek"i Nisan Aktaş'ın Son Hali Gündem Oldu!
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Nisan Aktaş, henüz 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi programında 'Çakıl Bebek' lakabıyla izleyicinin kalbini kazanmıştı. Aradan geçen yıllarda film projelerinde rol alan ve müzik çalışmalarını sürdüren Nisan, bugün 12 yaşında. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son kareler, onu küçük yaşından hatırlayanları bir kez daha şaşırttı.
Nisan Aktaş, 3 yaşında katıldığı Çocuktan Al Haberi'yle "Çakıl Bebek" olarak tanındı.
Program, ekranlara pek çok sevimli minik ismi kazandırmıştı.
Programın ardından oyunculuğa ve müziğe yöneldi.
Bugün 12 yaşında olan Nisan'ın Instagram hesabını annesi yönetiyor.
Son paylaşımları, onu küçükken hatırlayanları şaşırttı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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