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Çocuktan Al Haberi'nin "Çakıl Bebek"i Nisan Aktaş'ın Son Hali Gündem Oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin "Çakıl Bebek"i Nisan Aktaş'ın Son Hali Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 08:32
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Nisan Aktaş, henüz 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi programında 'Çakıl Bebek' lakabıyla izleyicinin kalbini kazanmıştı. Aradan geçen yıllarda film projelerinde rol alan ve müzik çalışmalarını sürdüren Nisan, bugün 12 yaşında. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son kareler, onu küçük yaşından hatırlayanları bir kez daha şaşırttı.

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Nisan Aktaş, 3 yaşında katıldığı Çocuktan Al Haberi'yle "Çakıl Bebek" olarak tanındı.

Nisan Aktaş, 3 yaşında katıldığı Çocuktan Al Haberi'yle "Çakıl Bebek" olarak tanındı.

2014 yılında İstanbul'da doğan Nisan Aktaş, Çocuktan Al Haberi programındaki boyundan büyük laflarıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 'Sevgi süt mü bitsin?' sözü ise yıllarca hatırlanan anlardan biri oldu.

Program, ekranlara pek çok sevimli minik ismi kazandırmıştı.

Program, ekranlara pek çok sevimli minik ismi kazandırmıştı.

Nisan'ın yanı sıra 'Kutu Bebek' Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe gibi isimler de program sayesinde tanınmış, izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Programın ardından oyunculuğa ve müziğe yöneldi.

Programın ardından oyunculuğa ve müziğe yöneldi.

Küçük yaşta yakaladığı tanınırlığın ardından Nisan, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı serisinin 'Melez Prenses' filminde rol aldı. Müzik eğitimi de alan Nisan'ın bir menajerlik ajansıyla çalıştığı ve YouTube kanalında içerik paylaştığı biliniyor.

Bugün 12 yaşında olan Nisan'ın Instagram hesabını annesi yönetiyor.

Bugün 12 yaşında olan Nisan'ın Instagram hesabını annesi yönetiyor.

525 binden fazla takipçisi bulunan hesabın biyografisinde, hesabı annesi Zeynep Meltem Aktaş'ın yönettiği belirtiliyor. Hesaptan paylaşılan kareler, 'Çakıl Bebek'i yıllar önce ekranlardan tanıyan takipçilerden yoğun ilgi görüyor.

Son paylaşımları, onu küçükken hatırlayanları şaşırttı!

Son paylaşımları, onu küçükken hatırlayanları şaşırttı!

Hesaptan paylaşılan son kareler, ekranların minik 'Çakıl Bebek'ini hatırlayanlara zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gösterdi. Nisan'ın paylaşımları takipçilerinden sevgi dolu yorumlar almaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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