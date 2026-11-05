Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Sihirli Annem Perihan Gül Onat Son Halini Paylaştı

1953'te Ankara'da doğan ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yetişen Gül Onat, sinemaya 1975'te Sefer Seferde ile adım attı, televizyondaki ilk dizisi ise Şehnaz Tango oldu. 2003-2011 yılları arasında ekranda kalan Sihirli Annem'de canlandırdığı Betüş'ün peri annesi Perihan, onu çocukların ve ailelerin en sevdiği isimlerden biri haline getirdi.

Usta oyuncu sonraki yıllarda da Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Hangimiz Sevmedik gibi sevilen yapımlarla izleyicinin karşısına çıktı. Ekranın bu tanıdık yüzü, son dönemde ise rolleriyle değil sağlık durumuyla gündemde.