Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Sihirli Annem Perihan Gül Onat Son Halini Paylaştı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sihirli Annem'in sevilen Perihan'ı Gül Onat, pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadelenin ortasında sosyal medya hesabından yeni bir kare paylaştı. Ağır tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan usta oyuncunun son hali, onu yıllardır ekrandan tanıyan sevenlerini derinden duygulandırdı. Paylaşımın altı kısa sürede geçmiş olsun dilekleri ve moral dolu yorumlarla doldu.
Gül Onat, Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak yıllarca ekranlardan evlere neşe taşıyan usta bir oyuncu.
Gül Onat'ın 2023'te başlayan pankreas kanseri bağırsaklara nüksetti, usta oyuncu ağır ameliyatlar geçirdi.
Saçlarını kazıtan Gül Onat'ı İnci Türkay da yalnız bırakmadı, son karesine destek yağdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın