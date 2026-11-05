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Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Sihirli Annem Perihan Gül Onat Son Halini Paylaştı

Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Sihirli Annem Perihan Gül Onat Son Halini Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 08:35
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Sihirli Annem'in sevilen Perihan'ı Gül Onat, pankreas kanseriyle verdiği zorlu mücadelenin ortasında sosyal medya hesabından yeni bir kare paylaştı. Ağır tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan usta oyuncunun son hali, onu yıllardır ekrandan tanıyan sevenlerini derinden duygulandırdı. Paylaşımın altı kısa sürede geçmiş olsun dilekleri ve moral dolu yorumlarla doldu.

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Gül Onat, Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak yıllarca ekranlardan evlere neşe taşıyan usta bir oyuncu.

Gül Onat, Sihirli Annem'in Perihan'ı olarak yıllarca ekranlardan evlere neşe taşıyan usta bir oyuncu.

1953'te Ankara'da doğan ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yetişen Gül Onat, sinemaya 1975'te Sefer Seferde ile adım attı, televizyondaki ilk dizisi ise Şehnaz Tango oldu. 2003-2011 yılları arasında ekranda kalan Sihirli Annem'de canlandırdığı Betüş'ün peri annesi Perihan, onu çocukların ve ailelerin en sevdiği isimlerden biri haline getirdi.

Usta oyuncu sonraki yıllarda da Yer Gök Aşk, Lale Devri, Kaderimin Yazıldığı Gün ve Hangimiz Sevmedik gibi sevilen yapımlarla izleyicinin karşısına çıktı. Ekranın bu tanıdık yüzü, son dönemde ise rolleriyle değil sağlık durumuyla gündemde.

Gül Onat'ın 2023'te başlayan pankreas kanseri bağırsaklara nüksetti, usta oyuncu ağır ameliyatlar geçirdi.

Gül Onat'ın 2023'te başlayan pankreas kanseri bağırsaklara nüksetti, usta oyuncu ağır ameliyatlar geçirdi.

Sağlık durumu merak edilen Gül Onat, yaşadığı süreci en açık haliyle kendi sözleriyle anlatmıştı. Hastalığının 2023'te başladığını ve kendi ifadesiyle 'en tehlikeli ve öldürücü' pankreas kanserine yakalandığını söyleyen Onat, 'Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım' diyerek bir yıl rahat geçen tedavinin ardından hastalığın bağırsaklarına nüksettiğini açıklamıştı.

Eylül ayında böbrek yollarındaki tümörler nedeniyle yeniden ameliyat olan usta oyuncu, o günlerde bile 'Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından' diyerek takipçilerine moral vermeyi ihmal etmedi. Taburcu olduğu gün 'Hastaneden taburcu olduğumda böyle neşeli oluyorum' notuyla paylaştığı görüntüler de sevenlerinin desteğini her seferinde biraz daha büyüttü.

Saçlarını kazıtan Gül Onat'ı İnci Türkay da yalnız bırakmadı, son karesine destek yağdı.

Saçlarını kazıtan Gül Onat'ı İnci Türkay da yalnız bırakmadı, son karesine destek yağdı.

Sevenlerinin bu ilgisi, Gül Onat'ın Temmuz ayında kemoterapi nedeniyle saçlarını kazıttığı fotoğrafı 'keltoş ben' notuyla paylaştığında da kendini göstermişti. Sihirli Annem'de yıllarca kızı Betüş'ü canlandıran İnci Türkay ise Eylül'de hastanede yanına giderek usta oyuncuyu yalnız bırakmamış, Onat da bu ziyareti 'Canım İnci seni çok seviyorum. İyi ki geldin' sözleriyle paylaşmıştı.

Gül Onat'ın son paylaşımı da aynı sıcaklıkla karşılandı ve sevenleri, yorumlarda usta oyuncuya şifa ve moral dolu mesajlar bıraktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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