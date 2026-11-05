Fransız Bankası Crédit Mutuel Arkéa Hacklendi: 118 Milyon Euro Kripto Paraya Çevrildi

Olayı kamuoyuna ilk duyuran, blokzincir üzerinde fon takibi yapmasıyla tanınan bağımsız araştırmacı ZachXBT oldu. Bölgesel gazete Le Télégramme ise çalınan tutarın yaklaşık 118 milyon euro, yani 133 milyon dolar olduğunu yazdı. Rakamın bundan da yüksek olabileceği belirtiliyor; çünkü fonların bir kısmı blokzincirin dışına gönderilmiş olabilir.

Merkezi Brest yakınlarındaki Le Relecq-Kerhuon'da bulunan Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Mutuel'e bağlı kuruluşlardan biri. Grup, çevrimiçi banka Fortuneo gibi iştirakleri de yönetiyor. Fransız basınına göre bir geleneksel banka Fransa'da ilk kez bu şekilde hacklendi. Banka, olayın 'bugün kontrol altında' olduğunu açıkladı ve Banque de France'ı durumdan haberdar etti.