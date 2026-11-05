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Fransız Bankası Crédit Mutuel Arkéa Hacklendi: 118 Milyon Euro Kripto Paraya Çevrildi

Fransız Bankası Crédit Mutuel Arkéa Hacklendi: 118 Milyon Euro Kripto Paraya Çevrildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 08:29
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Fransa'nın Bretagne bölgesinde merkezi bulunan bankacılık ve sigorta grubu Crédit Mutuel Arkéa, bir siber saldırıya uğradı. Le Télégramme'nin aktardığına göre saldırganlar yaklaşık 118 milyon euroyu (133 milyon dolar) kripto paraya çevirdi. Banka olayın kontrol altında olduğunu ve müşteriler için finansal bir sonuç doğurmadığını duyururken, bazı işlemler önlem amacıyla durduruldu.

[Kaynak: El Mundo]

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Saldırıyı ilk olarak blokzincir araştırmacısı ZachXBT duyurdu, 118 milyon euroluk rakamı ise Le Télégramme yazdı.

Saldırıyı ilk olarak blokzincir araştırmacısı ZachXBT duyurdu, 118 milyon euroluk rakamı ise Le Télégramme yazdı.

Olayı kamuoyuna ilk duyuran, blokzincir üzerinde fon takibi yapmasıyla tanınan bağımsız araştırmacı ZachXBT oldu. Bölgesel gazete Le Télégramme ise çalınan tutarın yaklaşık 118 milyon euro, yani 133 milyon dolar olduğunu yazdı. Rakamın bundan da yüksek olabileceği belirtiliyor; çünkü fonların bir kısmı blokzincirin dışına gönderilmiş olabilir.

Merkezi Brest yakınlarındaki Le Relecq-Kerhuon'da bulunan Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Mutuel'e bağlı kuruluşlardan biri. Grup, çevrimiçi banka Fortuneo gibi iştirakleri de yönetiyor. Fransız basınına göre bir geleneksel banka Fransa'da ilk kez bu şekilde hacklendi. Banka, olayın 'bugün kontrol altında' olduğunu açıkladı ve Banque de France'ı durumdan haberdar etti.

Banka "müşterilerimiz için hiçbir finansal sonuç yok" dese de uygulamalardan bazı havaleler yapılamadı.

Banka "müşterilerimiz için hiçbir finansal sonuç yok" dese de uygulamalardan bazı havaleler yapılamadı.

Çarşamba sabahı bankanın mobil uygulaması müşteriler için çalışmıyordu. Franceinfo'ya konuşan banka kaynakları, işlemlerin güvenlik önlemi olarak geçici süreyle durdurulduğunu söyledi. Banka yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Tüm müşterilerimizi temin etmek isteriz: bu olayın onlar için hiçbir finansal sonucu yok.'

Açıklamaya göre saldırı tespit edilir edilmez ekipler harekete geçti. Bankanın duyurusunda, durdurulan işlemlerin 'en iyi güvenlik koşullarında' ve son kontroller tamamlandıktan sonra kısa sürede yeniden başlatılacağı kaydedildi. Saldırının hangi yolla gerçekleştiği ise açıklanmadı.

Paranın izi kripto borsalarına, stablecoin'lere ve iddialara göre Monero'ya kadar uzandı.

Paranın izi kripto borsalarına, stablecoin'lere ve iddialara göre Monero'ya kadar uzandı.

ZachXBT'nin aktardığına göre çalınan fonlar kripto para borsalarına yollanıp piyasadaki en büyük iki stablecoin olan USDC ve USDT'ye çevrildi. Gazeteci Grégory Raymond ise paranın çok sayıda borsa hesabına dağıtıldığını yazdı. Fonların bir bölümünün, işlemleri izlenemez kılmak için tasarlanmış Monero'ya geçtiği de öne sürülüyor.

ZachXBT, bankanın olayı zamanında bildirmemesini de eleştirdi: 'Bildirimin yapılmaması 30 milyon doların üzerinde paranın aklanmasına yol açtı.' Araştırmacıya göre bu fonlar Avrupalı yetkililer tarafından dondurulabilirdi.

Olay, Binance'in 6,34 milyar dolarlık varlığının çalındığını açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra yaşandı. Amerikan yetkililer Binance saldırısını Kuzey Kore bağlantılı hackerlara bağlıyor. İki olay arasında doğrudan bir bağ kurulmuş değil; Arkéa soruşturmasında yeni detayların gelmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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