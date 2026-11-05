Fransız Bankası Crédit Mutuel Arkéa Hacklendi: 118 Milyon Euro Kripto Paraya Çevrildi
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Fransa'nın Bretagne bölgesinde merkezi bulunan bankacılık ve sigorta grubu Crédit Mutuel Arkéa, bir siber saldırıya uğradı. Le Télégramme'nin aktardığına göre saldırganlar yaklaşık 118 milyon euroyu (133 milyon dolar) kripto paraya çevirdi. Banka olayın kontrol altında olduğunu ve müşteriler için finansal bir sonuç doğurmadığını duyururken, bazı işlemler önlem amacıyla durduruldu.
[Kaynak: El Mundo]
Saldırıyı ilk olarak blokzincir araştırmacısı ZachXBT duyurdu, 118 milyon euroluk rakamı ise Le Télégramme yazdı.
Banka "müşterilerimiz için hiçbir finansal sonuç yok" dese de uygulamalardan bazı havaleler yapılamadı.
Paranın izi kripto borsalarına, stablecoin'lere ve iddialara göre Monero'ya kadar uzandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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