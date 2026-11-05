İspanya Siber Komutanı Koramiral Roca: "Siber Saldırı Riski Füze İsabetinden Çok Daha Olası"

Roca, güvenlik ortamının kurumların uyum sağlama hızını aşan bir tempoda değiştiğini belirtti. Yapay zekânın hem imkânları hem de tehditleri, topçunun, zırhın ve hatta havacılığın ortaya çıkışından daha hızlı çoğalttığını söyleyen koramiral, 'Askerlerimizi artık var olmayan bir dünya için eğitiyoruz. 50 yıl sonra bugünkü gibi olurlarsa onları başarısızlığa götürürüz' dedi.

Komutanlığın 2013'te kurulduğunu hatırlatan Roca, aradan on yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu yeni harekât alanının hâlâ içselleştirilemediğini kabul etti. Siber uzayın 'çok karmaşık ve zorlayıcı' olması yüzünden ona 'inanmadıklarını' ve 'hoşlanmadıklarını' dile getiren Roca, bunun 'onun aracılığıyla yok edilmekten' kimseyi muaf tutmadığını vurguladı.

Kara Kuvvetleri'nin kabiliyetinin 'neredeyse tamamen' güvenli, güvenilir ve dirençli bir siber uzay erişimine bağlı olduğunu söyleyen Roca, bu Kuvvetin önündeki başlıca hedeflerden birinin siber operasyonları gerçek dünya senaryolarında kanıtlanmış yeteneklerle yürütebilmek olduğunu ifade etti.

Aynı isim, mayıs ayında Infodefensa'nın Madrid'deki siber güvenlik gününde de benzer bir çerçeve çizmişti. 'Sana saldıracaklar, soru ne zaman' diyen Roca, siber uzayı 'her ordu ve şirket için en büyük tehdit' olarak tanımlamış, planlamanın geçmişin değil güncellenmiş yeteneklerin üzerine, en kötü senaryo varsayımıyla yapılması gerektiğini söylemişti. Komutanlığın kadrosunun ve siber silah yatırımlarının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.