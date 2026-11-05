İspanya Siber Komutanı Koramiral Roca: "Siber Saldırı Riski Füze İsabetinden Çok Daha Olası"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin siber operasyonlarından sorumlu Ortak Siber Uzay Komutanlığı'nın (Mando Conjunto del Ciberespacio) başkanı Koramiral Javier Roca, siber alanın füze isabetinden 'çok daha olası' bir operasyonel risk taşıdığını söyledi. Madrid'deki 'Kara Kuvvetleri ve Akıllı Savaş Alanı' oturumunda konuşan Roca, 'Nasıl ve kime karşı savaşacağımızı hayal edemeyiz' diyerek en kötü senaryoya hazırlanılması çağrısı yaptı.
Roca: "Askerlerimizi artık var olmayan bir dünya için eğitiyoruz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın