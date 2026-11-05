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İspanya Siber Komutanı Koramiral Roca: "Siber Saldırı Riski Füze İsabetinden Çok Daha Olası"

İspanya Siber Komutanı Koramiral Roca: "Siber Saldırı Riski Füze İsabetinden Çok Daha Olası"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 07:51
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İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin siber operasyonlarından sorumlu Ortak Siber Uzay Komutanlığı'nın (Mando Conjunto del Ciberespacio) başkanı Koramiral Javier Roca, siber alanın füze isabetinden 'çok daha olası' bir operasyonel risk taşıdığını söyledi. Madrid'deki 'Kara Kuvvetleri ve Akıllı Savaş Alanı' oturumunda konuşan Roca, 'Nasıl ve kime karşı savaşacağımızı hayal edemeyiz' diyerek en kötü senaryoya hazırlanılması çağrısı yaptı.

Kaynak: EFE

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Roca: "Askerlerimizi artık var olmayan bir dünya için eğitiyoruz."

Roca: "Askerlerimizi artık var olmayan bir dünya için eğitiyoruz."

Roca, güvenlik ortamının kurumların uyum sağlama hızını aşan bir tempoda değiştiğini belirtti. Yapay zekânın hem imkânları hem de tehditleri, topçunun, zırhın ve hatta havacılığın ortaya çıkışından daha hızlı çoğalttığını söyleyen koramiral, 'Askerlerimizi artık var olmayan bir dünya için eğitiyoruz. 50 yıl sonra bugünkü gibi olurlarsa onları başarısızlığa götürürüz' dedi.

Komutanlığın 2013'te kurulduğunu hatırlatan Roca, aradan on yılı aşkın süre geçmesine rağmen bu yeni harekât alanının hâlâ içselleştirilemediğini kabul etti. Siber uzayın 'çok karmaşık ve zorlayıcı' olması yüzünden ona 'inanmadıklarını' ve 'hoşlanmadıklarını' dile getiren Roca, bunun 'onun aracılığıyla yok edilmekten' kimseyi muaf tutmadığını vurguladı.

Kara Kuvvetleri'nin kabiliyetinin 'neredeyse tamamen' güvenli, güvenilir ve dirençli bir siber uzay erişimine bağlı olduğunu söyleyen Roca, bu Kuvvetin önündeki başlıca hedeflerden birinin siber operasyonları gerçek dünya senaryolarında kanıtlanmış yeteneklerle yürütebilmek olduğunu ifade etti.

Aynı isim, mayıs ayında Infodefensa'nın Madrid'deki siber güvenlik gününde de benzer bir çerçeve çizmişti. 'Sana saldıracaklar, soru ne zaman' diyen Roca, siber uzayı 'her ordu ve şirket için en büyük tehdit' olarak tanımlamış, planlamanın geçmişin değil güncellenmiş yeteneklerin üzerine, en kötü senaryo varsayımıyla yapılması gerektiğini söylemişti. Komutanlığın kadrosunun ve siber silah yatırımlarının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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