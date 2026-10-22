Dünyada siber güvenlik alarmı! Türkiye'de acil tarama başlatıldı.

Başkanlığın açıklamasına göre 'PHP2Shell' olarak adlandırılan açıklar yüksek risk taşıyor. Belirli koşullarda saldırganların herhangi bir kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymadan sistemlerde uzaktan kod çalıştırabileceği değerlendiriliyor. Bu da yetkisiz erişimden veri ihlaline, dijital hizmetlerin aksamasına kadar uzanan geniş bir risk tablosu anlamına geliyor.

Taramalar kamu kurumlarından başlayarak ülke genelindeki sistemlere yayıldı. Duyuru, SOME İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara ve kritik altyapılara iletildi. İlgili birimlere acil tedbir bildirimleri gönderilmeye devam ediyor.

Başkanlık, sistem yöneticilerinden internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmelerini ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini vakit kaybetmeden yüklemelerini istedi. İhtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması, gerekli görülen servislerde ise ek koruma önlemleri alınması da öneriler arasında yer aldı. Resmi bildirimde sıralanan tedbirlerin 'gecikmeksizin' hayata geçirilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.