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Dünyada Siber Güvenlik Alarmı! Türkiye'de Acil Tarama Başlatıldı

Dünyada Siber Güvenlik Alarmı! Türkiye'de Acil Tarama Başlatıldı

Japonya İnternet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 08:20
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Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP yazılımındaki kritik güvenlik açıkları Türkiye'de de alarm zillerini çaldırdı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, 'PHP2Shell' adı verilen zafiyetlere karşı ulusal ölçekte tarama başlattı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise 'Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz' diyerek çağrıda bulundu.

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Dünyada siber güvenlik alarmı! Türkiye'de acil tarama başlatıldı.

Dünyada siber güvenlik alarmı! Türkiye'de acil tarama başlatıldı.

Başkanlığın açıklamasına göre 'PHP2Shell' olarak adlandırılan açıklar yüksek risk taşıyor. Belirli koşullarda saldırganların herhangi bir kimlik doğrulamasına ihtiyaç duymadan sistemlerde uzaktan kod çalıştırabileceği değerlendiriliyor. Bu da yetkisiz erişimden veri ihlaline, dijital hizmetlerin aksamasına kadar uzanan geniş bir risk tablosu anlamına geliyor.

Taramalar kamu kurumlarından başlayarak ülke genelindeki sistemlere yayıldı. Duyuru, SOME İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlara ve kritik altyapılara iletildi. İlgili birimlere acil tedbir bildirimleri gönderilmeye devam ediyor.

Başkanlık, sistem yöneticilerinden internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmelerini ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini vakit kaybetmeden yüklemelerini istedi. İhtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması, gerekli görülen servislerde ise ek koruma önlemleri alınması da öneriler arasında yer aldı. Resmi bildirimde sıralanan tedbirlerin 'gecikmeksizin' hayata geçirilmesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Kurum ve kuruluşlara güvenlik çağrısı.

Kurum ve kuruluşlara güvenlik çağrısı.

Siber Güvenlik Başkanlığınca yürütülen ulusal ölçekteki güvenlik taramalarının, tehdidin erken tespiti ve olası etkilerinin sınırlandırılmasını amaçladığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden tüm kurum ve kuruluşlar ile kritik altyapılara acil güvenlik duyurusu iletilerek alınması gereken teknik ve idari tedbirler paylaşıldı.

Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları başta olmak üzere tüm sistem yöneticilerine, internete açık bilişim altyapılarını gözden geçirmeleri ve yayımlanan güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları çağrısında bulunuldu.

Bu süreçte sistemlerin güncel tutulması, yetkisiz erişim risklerinin azaltılması, ihtiyaç duyulmayan dış erişimlerin sınırlandırılması ve gerekli görülen servislerde ilave koruma tedbirlerinin uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Başkanlığın, Türkiye'nin dijital altyapılarının güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliğinin korunması amacıyla gelişmeleri yakından takip ettiği, ulusal siber güvenlik kapasitesi ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde önleyici çalışmalarını sürdürdüğü dile getirildi.

Japonya Başbakanı Takaichi: "Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz."

Japonya Başbakanı Takaichi: "Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz."

Açığın boyutu Japonya'da en üst düzeyden bir çağrıyı da beraberinde getirdi. Başbakan Sanae Takaichi, X hesabından yaptığı paylaşımda PHP kullanan ve herkese açık sitesi bulunanların sistemlerini hemen kontrol etmesini istedi. Takaichi, 21 Ekim'de Japonya saatiyle 23.00'te yayımlanacak güncellemenin en kısa sürede uygulanması gerektiğini, bu mümkün olmazsa sitelerin geçici olarak askıya alınabileceğini söyledi.

Tablonun ciddiyetini rakamlar da ortaya koyuyor. Reuters'ın internet tarama şirketi Censys'in verilerine dayandırdığı habere göre PHP çalıştıran yaklaşık 2,6 milyon sunucunun 1,5 milyonunda açığı kapatan düzeltme henüz bulunmuyor. Bazı bilgisayar korsanlarının açıkları şimdiden kullanmaya başladığı da belirtiliyor.

ABD'de FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) da çarşamba günü uyarı yayımlayarak güncelleme yapılamayan sitelerin çevrimdışı alınmasını tavsiye etmişti. Bu çağrının ardından Hollanda, Fransa ve Danimarka hükümetlerinin resmi siteleri erişime kapatıldı, Finlandiya hükümetinin sitesi ise kısmen açık tutuldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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