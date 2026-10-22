Dünyada Siber Güvenlik Alarmı! Türkiye'de Acil Tarama Başlatıldı
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Dünya genelinde milyonlarca internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP yazılımındaki kritik güvenlik açıkları Türkiye'de de alarm zillerini çaldırdı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, 'PHP2Shell' adı verilen zafiyetlere karşı ulusal ölçekte tarama başlattı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise 'Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz' diyerek çağrıda bulundu.
Dünyada siber güvenlik alarmı! Türkiye'de acil tarama başlatıldı.
Kurum ve kuruluşlara güvenlik çağrısı.
Japonya Başbakanı Takaichi: "Bu gece herkesin acilen harekete geçmesini rica ediyoruz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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