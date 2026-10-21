Avrupa'da Siber Güvenlik Alarmı: PHP'deki 2 Kritik Açık Yüzünden 3 Ülkede Devlet Siteleri Kapatıldı
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Avrupa'da hükümet ve kurum siteleri art arda çevrimdışı kaldı. PHP yazılım dilinde iki kritik güvenlik açığının duyurulmasının ardından Finlandiya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke devlet web sitelerini önlem olarak geçici olarak kapattı. Yetkililer şimdilik açıkların fiilen istismar edildiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylüyor; Avrupa Birliği'nin siber güvenlik ajansı ise yama uygulayamayan kurumları sitelerini kapatmaya çağırdı.
Kaynak: Reuters, Yle, Mynet
Finlandiya'dan Fransa'ya devlet siteleri bir bir önlem amaçlı kapatıldı.
Hollanda'da liman, hastane ve siyasi partilerin siteleri de karanlıkta kaldı.
Telaşın nedeni, web sitelerinin yaklaşık %75'ini çalıştıran PHP'deki 9.2 puanlık iki açık.
Yama yayımlandı ama uzmanlar uyarıyor: Asıl iş siteleri tek tek güncellemekte.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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