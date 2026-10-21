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Avrupa'da Siber Güvenlik Alarmı: PHP'deki 2 Kritik Açık Yüzünden 3 Ülkede Devlet Siteleri Kapatıldı

Avrupa'da Siber Güvenlik Alarmı: PHP'deki 2 Kritik Açık Yüzünden 3 Ülkede Devlet Siteleri Kapatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.10.2026 - 20:53
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Avrupa'da hükümet ve kurum siteleri art arda çevrimdışı kaldı. PHP yazılım dilinde iki kritik güvenlik açığının duyurulmasının ardından Finlandiya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke devlet web sitelerini önlem olarak geçici olarak kapattı. Yetkililer şimdilik açıkların fiilen istismar edildiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylüyor; Avrupa Birliği'nin siber güvenlik ajansı ise yama uygulayamayan kurumları sitelerini kapatmaya çağırdı.

Kaynak: Reuters, Yle, Mynet

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Finlandiya'dan Fransa'ya devlet siteleri bir bir önlem amaçlı kapatıldı.

Finlandiya'dan Fransa'ya devlet siteleri bir bir önlem amaçlı kapatıldı.

Finlandiya'da devlet BT hizmet sağlayıcısı Valtori, çarşamba günü saat 12.45'ten itibaren kamuya açık bazı hükümet web hizmetlerini 'önlem amaçlı' kapattı. Kurum, sömürü girişimi tespit etmediğini ve kesintinin bir veri ihlalinden kaynaklanmadığını duyurdu.

Fransa'da ise İçişleri Bakanlığı, valiliklerin (prefektürlerin) internet sitelerinin yama gelene kadar geçici olarak kapatılmasını istedi. Danimarka'da belediyelerin BT şirketi Kombit, ulusal okul iletişim platformu dahil çeşitli hizmetleri durdurdu. Belçika Dışişleri Bakanlığı da sitelerini geçici olarak kapatan ülkeler arasına katıldı; ülkenin siber güvenlik merkezi Belçika sitelerine yönelik herhangi bir saldırı kaydetmediğini belirtti.

Almanya'da federal BT hizmet sağlayıcısı ITZBund bazı siteleri önleyici olarak çevrimdışı aldı. Bilinen bir güvenlik olayı yaşanmadı.

Hollanda'da liman, hastane ve siyasi partilerin siteleri de karanlıkta kaldı.

Hollanda'da liman, hastane ve siyasi partilerin siteleri de karanlıkta kaldı.

Hollanda'da kesinti, ulusal siber güvenlik ajansı NCSC'nin kendi sitesini kapatmasıyla başladı. Yetkililer şu ana kadar açıkların aktif olarak istismar edildiğine dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

NCSC'nin ardından birçok kurum aynı yolu izledi. Rotterdam Limanı, devlet portalı Overheid.nl, ulusal futbol federasyonu KNVB, en büyük beş siyasi partinin siteleri ve birkaç hastanenin web sayfası geçici olarak erişime kapandı.

Kesintiler sadece kıtayla sınırlı kalmadı. İngiltere'de Edinburgh ve Oxford belediyeleri ile Met Police'in sitesi de bir süre ulaşılamaz oldu. Wikipedia'yı işleten Wikimedia Vakfı ise PHP kullanan bazı sistemlerini güvenli şekilde yamalanana kadar önleyici olarak kapattığını açıkladı.

Telaşın nedeni, web sitelerinin yaklaşık %75'ini çalıştıran PHP'deki 9.2 puanlık iki açık.

Telaşın nedeni, web sitelerinin yaklaşık %75'ini çalıştıran PHP'deki 9.2 puanlık iki açık.

PHP geliştiricileri, 20 Ekim salı günü iki kritik güvenlik açığı bulunduğunu duyurdu. Her iki açık da CVSS ölçeğinde 9.2 puan aldı. Avrupalı siber güvenlik yetkilileri, saldırganların kimlik doğrulaması olmadan savunmasız sistemlerde komut çalıştırabileceği konusunda uyardı. CERT-EU, PHP 5'e kadar uzanan sürümlerin etkilenebileceğini belirtti.

Sorunun boyutu PHP'nin yaygınlığından geliyor. W3Techs verilerine göre PHP, dili tespit edilebilen web sitelerinin yaklaşık yüzde 75'ini çalıştırıyor. Siber güvenlik şirketi Huntress'in blog yazısındaki ifadeyle PHP, WordPress, Drupal, Joomla ve Magento sitelerine sessizce güç veriyor. King's College London'dan Lukasz Olejnik ise 'Ölçek çok büyük' diyerek yapay zekâ destekli saldırıların istismarı anında ve geniş çapta yürütebileceği uyarısında bulundu.

Yama yayımlandı ama uzmanlar uyarıyor: Asıl iş siteleri tek tek güncellemekte.

Yama yayımlandı ama uzmanlar uyarıyor: Asıl iş siteleri tek tek güncellemekte.

Düzeltme içeren yeni PHP sürümü çarşamba öğleden sonra yayımlandı. Ancak WordPress güvenlik firması Wordfence, otomatik güncellemelerin bu yamayı kendiliğinden yüklemeyeceğini hatırlattı ve site sahiplerinin PHP güncellemesinden kimin sorumlu olduğunu öğrenmesini önerdi.

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), anında düzeltme mümkün değilse kuruluşların sistemi tam onarılana kadar çevrimdışı almayı düşünmesi gerektiğini ifade etti. ABD'de NSA da kurumları güncellemeye hazırlıklı olmaya çağırdı. Cloudflare'in teknoloji direktörü Dane Knecht ise X'ten yaptığı paylaşımda erken saldırıların ortaya çıktığını, güvenlik duvarı kurallarını güncellediklerini yazdı; bunun yalnızca geçici bir önlem olduğunu, yama çıkar çıkmaz uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kısıtlamaların, sitelerin yamalanma hızına bağlı olarak önümüzdeki günlerde kademeli şekilde kalkması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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