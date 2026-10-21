Avrupa'da Siber Güvenlik Alarmı: PHP'deki 2 Kritik Açık Yüzünden 3 Ülkede Devlet Siteleri Kapatıldı

Finlandiya'da devlet BT hizmet sağlayıcısı Valtori, çarşamba günü saat 12.45'ten itibaren kamuya açık bazı hükümet web hizmetlerini 'önlem amaçlı' kapattı. Kurum, sömürü girişimi tespit etmediğini ve kesintinin bir veri ihlalinden kaynaklanmadığını duyurdu.

Fransa'da ise İçişleri Bakanlığı, valiliklerin (prefektürlerin) internet sitelerinin yama gelene kadar geçici olarak kapatılmasını istedi. Danimarka'da belediyelerin BT şirketi Kombit, ulusal okul iletişim platformu dahil çeşitli hizmetleri durdurdu. Belçika Dışişleri Bakanlığı da sitelerini geçici olarak kapatan ülkeler arasına katıldı; ülkenin siber güvenlik merkezi Belçika sitelerine yönelik herhangi bir saldırı kaydetmediğini belirtti.

Almanya'da federal BT hizmet sağlayıcısı ITZBund bazı siteleri önleyici olarak çevrimdışı aldı. Bilinen bir güvenlik olayı yaşanmadı.