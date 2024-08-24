NOW'ın Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden 2. Sezon Fragmanı Geldi!
NOW'ın Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden 2. Sezon Fragmanı Geldi!
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin 2. sezonu merakla beklenirken, iddialı diziden 2. sezon ilk tanıtım fragmanı geldi.
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti 2. sezon onayı alan sayılı diziden biri olmuştu.
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Hikayesiyle çok sevilen Kirli Sepeti'nde 2. sezon sıfırdan yazılırken, ana üç karakterimizin başka bir siteye taşınmasıyla başlarına gelecekleri ekrana taşıyacak.
Eylül ayında 2. sezonuyla başlayacak Kirli Sepeti'nin izleyicileri son gelişmeleri beklerken NOW tanıtım fragmanı sürprizi yaptı.
İşte Kirli Sepeti'nin 2. sezon tanıtım fragmanı:
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gelsin en sevdiğim dizi 😁