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NOW'ın Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden 2. Sezon Fragmanı Geldi!

NOW'ın Sevilen Dizisi Kirli Sepeti'nden 2. Sezon Fragmanı Geldi!

Kirli Sepeti Dizisi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 15:35

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin 2. sezonu merakla beklenirken, iddialı diziden 2. sezon ilk tanıtım fragmanı geldi.

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NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti 2. sezon onayı alan sayılı diziden biri olmuştu.

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti 2. sezon onayı alan sayılı diziden biri olmuştu.

Hikayesiyle çok sevilen Kirli Sepeti'nde 2. sezon sıfırdan yazılırken, ana üç karakterimizin başka bir siteye taşınmasıyla başlarına gelecekleri ekrana taşıyacak.

Hikayesiyle çok sevilen Kirli Sepeti'nde 2. sezon sıfırdan yazılırken, ana üç karakterimizin başka bir siteye taşınmasıyla başlarına gelecekleri ekrana taşıyacak.

Eylül ayında 2. sezonuyla başlayacak Kirli Sepeti'nin izleyicileri son gelişmeleri beklerken NOW tanıtım fragmanı sürprizi yaptı.

Eylül ayında 2. sezonuyla başlayacak Kirli Sepeti'nin izleyicileri son gelişmeleri beklerken NOW tanıtım fragmanı sürprizi yaptı.

İşte Kirli Sepeti'nin 2. sezon tanıtım fragmanı:

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Firestorm

gelsin en sevdiğim dizi 😁