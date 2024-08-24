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MasterChef'te Ana Kadroya Giren Yarışmacıyı Arkadaşı İfşaladı!

MasterChef'te Ana Kadroya Giren Yarışmacıyı Arkadaşı İfşaladı!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 14:40

MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan biri ana kadroya dahil olurken, yedeklerden birinin arkadaşı ana kadroya giren kişiyi ifşa etti.

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MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı tam gaz sürerken, her hafta bir yedek yarışmacı kadroya dahil oluyor.

MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı tam gaz sürerken, her hafta bir yedek yarışmacı kadroya dahil oluyor.

Şu ana kadar Zübeyden, Şirin ve Akın ana kadroya giren isimler olurken, bir sonraki haftanın ana kadroya giren yedek yarışmacısı ifşa oldu.

Şu ana kadar Zübeyden, Şirin ve Akın ana kadroya giren isimler olurken, bir sonraki haftanın ana kadroya giren yedek yarışmacısı ifşa oldu.

Yedek yarışmacılardan birinin arkadaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmacının kadroya girdiğini haber verirken, o ifşa kısa sürede yayıldı.

Yedek yarışmacılardan birinin arkadaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmacının kadroya girdiğini haber verirken, o ifşa kısa sürede yayıldı.

Ana kadroya girdiği ifşa olan yarışmacı ise Erim!

Ana kadroya girdiği ifşa olan yarışmacı ise Erim!

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