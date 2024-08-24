MasterChef'te Ana Kadroya Giren Yarışmacıyı Arkadaşı İfşaladı!
MasterChef'te Ana Kadroya Giren Yarışmacıyı Arkadaşı İfşaladı!
MasterChef'te her hafta yedek yarışmacılardan biri ana kadroya dahil olurken, yedeklerden birinin arkadaşı ana kadroya giren kişiyi ifşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı tam gaz sürerken, her hafta bir yedek yarışmacı kadroya dahil oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu ana kadar Zübeyden, Şirin ve Akın ana kadroya giren isimler olurken, bir sonraki haftanın ana kadroya giren yedek yarışmacısı ifşa oldu.
Yedek yarışmacılardan birinin arkadaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarışmacının kadroya girdiğini haber verirken, o ifşa kısa sürede yayıldı.
Ana kadroya girdiği ifşa olan yarışmacı ise Erim!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın