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MasterChef Ana Kadroya Yedeklerden Giren 3. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Ana Kadroya Yedeklerden Giren 3. Yarışmacı Belli Oldu!

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 10:40

MasterChef Türkiye'de her hafta yedeklerden bir kişi ana kadroya girerken, bu hafta kıyasıya süren mücadelede kazanan isim kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de her hafta yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya girmeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye'de her hafta yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya girmeye devam ediyor.

İlk etapta çikolatalı sufle yapan yarışmacılardan ikinci tur için yaratıcılık yemeği beklenirken, son ikiye kalan isimler Akın ve Bera oldu.

İlk etapta çikolatalı sufle yapan yarışmacılardan ikinci tur için yaratıcılık yemeği beklenirken, son ikiye kalan isimler Akın ve Bera oldu.

İki haftadır ana kadroya girmeyi son anda kaçıran Akın ve Bera arasında gidip gelen jüri sonunda kararını verdi.

İki haftadır ana kadroya girmeyi son anda kaçıran Akın ve Bera arasında gidip gelen jüri sonunda kararını verdi.

MasterChef ana kadrosuna giren isim Akın oldu.

MasterChef ana kadrosuna giren isim Akın oldu.

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