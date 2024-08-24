Milyoner'e Katılan Adamın Şanssızlığı Kenan İmirzalıoğlu'nu Gülme Krizine Soktu
Milyoner'e Katılan Adamın Şanssızlığı Kenan İmirzalıoğlu'nu Gülme Krizine Soktu
Geçtiğimiz yıllarda Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Seyit Kont isimli yarışmacının aşırı şanssızlık içeren hikâyesi yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu.
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Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster? yarışması pek çok sebeple sosyal medyada gündem olurken, bu defa ileri düzey şanssız yarışmacı damga vurdu.
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Yarışmaya 2022'de katılmasına rağmen hala sosyal medyanın gündeminde olan yarışmacı Seyit Kont, çok şanssız olmasıyla kısa sürede nam saldı.
Hayat hikayesiyle sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu gülmekten kırıp geçiren Seyit Kont'un anlattıklarının bir kısmını sizler için derledik:
"Hobim yok. Hobilerimi eşim belirler. Eşim ne derse o. Genelde benim 3 kilometrelik bir yaşam alanım var. Onun dışına çıkma gibi bir şansım yok. 3 kilometre alan dışına çıktığım zaman elim ayağım titriyor."
"Çok şanssız biriyim. Şanslı bir insan olamadım. 2013 yılında çapraz bağ ameliyatı geçirdim. Halı saha maçında, topsuz alanda koşarken çapraz bağları kopardım. Eşimden habersiz gittim."
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"1 yıl süren fizik tedaviden netice alamadık. Başka hastaneye yönlendirdiler. Bacağımın eklem bölgesinde bir cisim unutulduğunu söylediler. Sonra doktor geldi, eklem bölgesinde bir tane eldiven unutmuşlar. Biz onu aldık. Senin böyle yürümen eldivenden dolayı. Bu eldiveni aldılar. 6 aylık fizik tedavi verdiler."
"Fizik tedaviden sonra artık kendim yürümeye çalıştım. Mahallede yürüyeyim dedim. Ailem yanımda olur diye. Değnekleri attım, 5-6 metre yürüdükten sonra arkadan bana minibüs vurdu."
"Bizim mahalle rampa, ben baş aşağı duruyorum. Baş aşağı dururken yüzüme su tutmaya başladılar. Su genzime kaçtı, boğulmaya başladım. Biri de boğulduğumu düşündü ve 'Dili boğazına kaçmış olabilir' dedi. Dilimi çıkarmaya çalışıyor. Biri de 'Yanlış yapıyorsunuz. Epilepsi nöbeti geçiriyor dedi."
Yarışmadan 2 yıl sonra ATV Haber'e konuşan Seyit Kont şanssızlığının peşini bırakmadığını belirtirken, Milyoner'de de bu durumu yaşadığını şu sözlerle dile getirdi:
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