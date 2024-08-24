Milyoner'e Katılan Adamın Şanssızlığı Kenan İmirzalıoğlu'nu Gülme Krizine Soktu

'O gün benim sırt mikrofonum bozuldu. Arkadaş da o zaman gelip demişti ki '976 bölüm çektik ilk kez sırt mikrofonu arızası yaşadık' dediler. Aslında bildiğim sorular vardı. Joker hakkım da vardı. O gün joker hakkım telefonu açmadı.'