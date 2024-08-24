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Demet Akalın, MasterChef'teki Favori Yarışmacısını Övmeye Doyamadı!

Demet Akalın, MasterChef'teki Favori Yarışmacısını Övmeye Doyamadı!

Demet Akalın MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
24.08.2024 - 12:07

MasterChef'in en sadık izleyicilerinden olan Demet Akalın, yarışmadaki favorisini sosyal medyada övmelere doyamadı.

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Daha önce kendisi de MasterChef'e katılan Demet Akalın, programın en sadık izleyicilerinden biri.

Daha önce kendisi de MasterChef'e katılan Demet Akalın, programın en sadık izleyicilerinden biri.

Her sezon yarışmayı sosyal medyadan yorumlar yaparak takip eden Akalın'ın bu seneki favorisi biraz erken belli oldu.

Her sezon yarışmayı sosyal medyadan yorumlar yaparak takip eden Akalın'ın bu seneki favorisi biraz erken belli oldu.

Bu sezon Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Kerem Bilginer'i tutan Demet Akalın, desteğini sosyal medya hesabından da belli etti.

Bu sezon Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Kerem Bilginer'i tutan Demet Akalın, desteğini sosyal medya hesabından da belli etti.

Kerem'e "SMS olsa 1. sensin" yazan Akalın'ın desteklerine Kerem'den teşekkür mesajı da gecikmedi.

Kerem'e "SMS olsa 1. sensin" yazan Akalın'ın desteklerine Kerem'den teşekkür mesajı da gecikmedi.

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Araksi Hacanyan

Demet Akalın çok doğru tespit etmiş çok efendi kibar bir insan inşallah değişmez