Demet Akalın, MasterChef'teki Favori Yarışmacısını Övmeye Doyamadı!
Demet Akalın, MasterChef'teki Favori Yarışmacısını Övmeye Doyamadı!
MasterChef'in en sadık izleyicilerinden olan Demet Akalın, yarışmadaki favorisini sosyal medyada övmelere doyamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce kendisi de MasterChef'e katılan Demet Akalın, programın en sadık izleyicilerinden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her sezon yarışmayı sosyal medyadan yorumlar yaparak takip eden Akalın'ın bu seneki favorisi biraz erken belli oldu.
Bu sezon Michelin yıldızlı bir restoranda çalışan Kerem Bilginer'i tutan Demet Akalın, desteğini sosyal medya hesabından da belli etti.
Kerem'e "SMS olsa 1. sensin" yazan Akalın'ın desteklerine Kerem'den teşekkür mesajı da gecikmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Demet Akalın çok doğru tespit etmiş çok efendi kibar bir insan inşallah değişmez