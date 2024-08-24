Olaylı Ayrılmıştı: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kuruluş Osman Kararı!
Olaylı Ayrılmıştı: Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Kuruluş Osman Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Kuruluş Osman dizisinde 110 bölüm boyunca Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un Kuruluş Osman'dan ayrılığı büyük yankı uyandırırken, başarılı oyuncunun rolüne geri dönüp dönmeyeceği belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 110 bölümdür Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy'un diziden ayrılması büyük yankı uyandırmıştı.
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Geçtiğimiz sezonun ortasında diziden ayrılan Atiksoy'un karakteri çok sevildiği için bu durum izleyicileri çok üzerken, bebeği büyüyen Atiksoy'un setlere geri dönmesi bekleniyor.
Malhun Hatun karakteriyle diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Atiksoy için beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Altuntaş'ın haberine göre Yıldız Çağrı Atiksoy, Aralık-Ocak aylarında setlere geri dönmeyi düşünse de Kuruluş Osman yerine yeni bir projede alacak.
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