Prens Dizisindeki Saksonya Dükü Philippe'i Oynayan Oyuncu Düğüne Gidince Goygoycuların Diline Düştü

İnternet aleminin en sevilen dizisi Prens'de Saksonya Dükü'nün öldürülmesi önce ağlattı, sonra da goygoycuların diline malzeme oldu. Ee tabii bunda dükü oynayan Kürşat Demir'in de payı yok değil. Demir'in son paylaşımı yine böyle bir goygoya alet oldu. Detaylar içerikte!