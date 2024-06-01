Prens Dizisindeki Saksonya Dükü Philippe'i Oynayan Oyuncu Düğüne Gidince Goygoycuların Diline Düştü
Prens Dizisindeki Saksonya Dükü Philippe'i Oynayan Oyuncu Düğüne Gidince Goygoycuların Diline Düştü
İnternet aleminin en sevilen dizisi Prens'de Saksonya Dükü'nün öldürülmesi önce ağlattı, sonra da goygoycuların diline malzeme oldu. Ee tabii bunda dükü oynayan Kürşat Demir'in de payı yok değil. Demir'in son paylaşımı yine böyle bir goygoya alet oldu. Detaylar içerikte!
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BluTV'de yayınlanan fenomen dizi 'Prens' geçtiğimiz hafta ikinci sezon finaliyle ekranlara veda etti. Üçüncü sezonun ne zaman geleceği meçhul ancak sonuncusunun goygoyu hâlâ internette dönmeye devam ediyor.
İzleyenler hatırlar ikinci sezonda Hasharia ile Saksonya Dükü Philippe tam Bongomia Sarayı'nda evlenecekken bazı tatsız hadiseler meydana gelmiş. İsveç Kralı Olaf Prens'ten intikam almak için suikastçi yollamış ve bu intikamın bedelini maalesef dükümüzün kafası ödemişti.
Dükün öldürülmesinin ardından sosyal medyada pek çok izleyici dert yanmış, gülmek için izledikleri dizide resmen ağlayacak noktaya gelmişlerdi. Tabii bu çok uzun sürmedi.
Saksonya Dükü Philippe'i canlandıran oyuncu Kürşat Demir'in önderliğiyle "dükün kafasının kesilmesi" sosyal medyada adeta goygoy konusu oldu. Demir'in paylaşımları bu goygoyu ateşledi, gerisini Prens dizisini sevenler getirdi.
Bu olaya ithafen yapılan paylaşımlar ise hâlâ devam ediyor. Dükü canlandıran Kürşat Demir'in yeni bir X paylaşımı da yeni bir goygoyu başlattı. Düğün yerine gittiğini söyleyen Demir'e Prens dizisinde "başına gelen" olaydan ötürü birçok komik yorum geldi. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
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Bu işleri değiştirir işte...
Oh çok şükür...
Hahahahaha çok iyi.
Pastasını yesin kalksın.
Uyarımızdır:
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İkinci defa olur mu ki?
Geç kaldık biraz.
Gitmiş bile...
Bunu bilerek gittiyse eğer...
Bunlar hep Prens'in başının altından çıkıyor zaten...
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Hâlâ umudumuz var:
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