MasterChef Kaan'ın Kabak Tadı Veren Şakaları İzleyiciyi Bıktırdı!
MasterChef Kaan'ın Kabak Tadı Veren Şakaları İzleyiciyi Bıktırdı!
MasterChef'in esprili yarışmacısı Kaan her bölüm yaptığı şakalarla izleyicileri güldürürken son dönemde şakaları daha çok diğer yarışmacılarla dalga geçmeye vardığı için sosyal medyada yoğun tepki topladı.
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MasterChef Türkiye yarışmacılarından Kaan, yarışmanın başından beri esprili tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Kaan'ın her konuda yarışmacıları goygoy malzemesi yapması dikkatlerden kaçmazken son bölümlerde dozu biraz aşması tepkiye yol açtı.
Son olarak Akın'ın şivesinin taklidini yaparak resmen zorbalaması izleyicilerden eksi puan alırken Kaan'ın tavırları sosyal medyadan eleştiri aldı.
Söz konusu tepkilere sıkı bir MasterChef izleyicisi olan Demet Akalın da katıldı:
İşte gelen tepkilerden bazıları:
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