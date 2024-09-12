Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Olan Fırat Çelik'ten Yeni Sezon Açıklaması
Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Dahil Olan Fırat Çelik'ten Yeni Sezon Açıklaması
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Cemal karakteriyle yer almaya hazırlanan Fırat Çelik, 2. Sayfa kameralarına dizinin yeni sezonu hakkında konuştu.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Yeni sezonunu hasretle beklediğimiz Kızılcık Şerbeti, kadrosunda yaptığı radikal değişikliklerle bomba gibi bir geri dönüş yapıyor.
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Şebnem Dönmez, Şebnem Bozoklu ve Fırat Çelik'in kadrosunda yer alacağı 3. sezon için nefeslerimizi tutarken Çelik, 2. Sayfa kameralarına yaptığı açıklamalarla heyecan yarattı.
Kıvılcım'la alakalı bir karakter olacak Cemal'e hayat verecek olan Çelik'in Evrim Alasya'nın yeni partneri olup olmayacağı merak konusu olurken Çelik, yeni sezon hakkında konuştu.
"Bu Cuma akşamı yayına gireceğiz büyük bir heyecanla. Bence çok güzel olacak. Set ortamı çok güzel geçti. Böyle bir set herkese tavsiye ederim, çok güzeldi."
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ay fırat çelik çok severim, keşke diziye katlanabilsem de izlesem ama mümkün değil 1 bölüm dahi izlemedim