Narin'in Abisi Enes Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: "Nevzat'ın Tehditle Yapabileceğini Düşünüyorum!"
Narin'in Abisi Enes Güran'ın İfadesi Ortaya Çıktı: "Nevzat'ın Tehditle Yapabileceğini Düşünüyorum!"
Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından ortaya çıkan gerçekler hepimizi derinden sarstı. Gözaltına alınan 22 kişinin 12 saat süren savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından 9 kişi tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmişti. Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran'ın kasten öldürmeye iştirak suçuyla tutuklanmaya sevk edilmesinin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Enes Güran'ın ifadesini açıkladı!
Kaynak: İsmail Saymaz / Halk TV
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8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılması hepimizi derinden sarsmıştı.
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Narin'in vahşice katledilmesinin ardından 24 kişi gözaltına alınmış, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ardından akşam saatlerinde 9 kişi daha tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Abi Enes Güran ve anne Yüksel Güran'ın öldürmeye iştirak suçuyla mahkemeye sevk edilmesinin ardından gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV ekranlarında Enes Güran'ın ifadesini açıkladı.
Enes Güran'ın ifadesinde, “Kardeşim Narin’i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat’a tehditle, para teklif ederek yapabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibariyle de güçsüz ve sönük bir kişiliktir." dediği öğrenildi.
Saymaz, Enes Güran'ın ifadesinde sırtındaki morlukların mısır koçanından olduğunu, üzüntüden kendisini ısırdığını belirttiğini dile getirdi. İfadede yer alan bilgiye göre, Enes Güran kolundaki izi Narin kaybolunca üzüntüden yaptığını, gözündeki morluğu da yine üzüntüden kendi kendine yaptığını belirtti.
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