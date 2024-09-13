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Şerbo Afişi Kafa Karıştırdı! Apo'ya Yeni Metres mi Geldi?

Şerbo Afişi Kafa Karıştırdı! Apo'ya Yeni Metres mi Geldi?

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 17:40

Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bu akşam (13 Eylül) ekranlara geri dönerken yayına saatler kala resmi hesaplar dizinin yeni sezon afişini yayınladı. Afişteki bir detay ise 'Apo'ya yeni metres mi geldi?' sorusunu akıllara getirdi.

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Sezon finali bölümüyle ömrümüzden ömür götüren Kızılcık Şerbeti, bu akşam (13 Eylül) yeni sezonuyla başlıyor.

Sezon finali bölümüyle ömrümüzden ömür götüren Kızılcık Şerbeti, bu akşam (13 Eylül) yeni sezonuyla başlıyor.

3. sezon ilk bölümün başlamasına saatler kala dizinin resmi hesapları yeni sezon afişin yayınlarken bir detay izleyicilerin kafasını karıştırdı.

3. sezon ilk bölümün başlamasına saatler kala dizinin resmi hesapları yeni sezon afişin yayınlarken bir detay izleyicilerin kafasını karıştırdı.

Alev'in Almanya'da öldüğünü fragmandan öğrendiğimiz Şerbo'nun yeni sezon afişinde Apo'nun Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin tam yanında yer alması akıllara ilginç sorular getirirken Apo ve Meri'nin bir ilişkiye başlayıp başlamayacağı iddiası sosyal medyayı ele geçirdi.

Alev'in Almanya'da öldüğünü fragmandan öğrendiğimiz Şerbo'nun yeni sezon afişinde Apo'nun Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin tam yanında yer alması akıllara ilginç sorular getirirken Apo ve Meri'nin bir ilişkiye başlayıp başlamayacağı iddiası sosyal medyayı ele geçirdi.

İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon afişi:

İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon afişi:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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