Şerbo Afişi Kafa Karıştırdı! Apo'ya Yeni Metres mi Geldi?

Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bu akşam (13 Eylül) ekranlara geri dönerken yayına saatler kala resmi hesaplar dizinin yeni sezon afişini yayınladı. Afişteki bir detay ise 'Apo'ya yeni metres mi geldi?' sorusunu akıllara getirdi.