Şerbo Afişi Kafa Karıştırdı! Apo'ya Yeni Metres mi Geldi?
Şerbo Afişi Kafa Karıştırdı! Apo'ya Yeni Metres mi Geldi?
Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bu akşam (13 Eylül) ekranlara geri dönerken yayına saatler kala resmi hesaplar dizinin yeni sezon afişini yayınladı. Afişteki bir detay ise 'Apo'ya yeni metres mi geldi?' sorusunu akıllara getirdi.
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Sezon finali bölümüyle ömrümüzden ömür götüren Kızılcık Şerbeti, bu akşam (13 Eylül) yeni sezonuyla başlıyor.
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3. sezon ilk bölümün başlamasına saatler kala dizinin resmi hesapları yeni sezon afişin yayınlarken bir detay izleyicilerin kafasını karıştırdı.
Alev'in Almanya'da öldüğünü fragmandan öğrendiğimiz Şerbo'nun yeni sezon afişinde Apo'nun Kıvılcım'ın kuzeni Meri'nin tam yanında yer alması akıllara ilginç sorular getirirken Apo ve Meri'nin bir ilişkiye başlayıp başlamayacağı iddiası sosyal medyayı ele geçirdi.
İşte Kızılcık Şerbeti 3. sezon afişi:
Gelen tepkiler de burada:
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