Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın İntikam İçin Tanımadığı Biriyle Sevişmesi Tepki Aldı
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın İntikam İçin Tanımadığı Biriyle Sevişmesi Tepki Aldı
Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümle yeni sezona 'Merhaba' dedi. Şerbomuz yeni bölümüyle yine bizi kendine aşık ederken Kıvılcım'ın Ömer'den intikam almak için tanımadığı bir erkekle sevişmesi tepki topladı.
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Cuma akşamlarının gözdesi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yaptı.
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Sezon finalinde Ömer'in Görkem'le ilişkisini öğrenen Kıvılcım'ın yeni sezonda nasıl hareket edeceği merak konusu olurken Kıvılcım'dan beklenmedik bir hamle geldi.
İçki içmeye gittiği mekanda tanıştığı Cemal'in evine giden Kıvılcım önceki sezonlarla alakasız hareketler yaparken bir sonraki sahnede olanlar oldu.
Uykudan uyanıp Cemal'in odasına giderek intikam için sevişen Kıvılcım'ın bu hareketi doğal olarak tepkiye neden olurken o anlar gündem oldu.
İşte o sahne:
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Gelen tepkiler de burada:
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