"Seni Var Ya Şimdi...!": MasterChef'te Mehmet Şef'le Kavga Eden Yarışmacı Stüdyoyu Terk Etti!
"Seni Var Ya Şimdi...!": MasterChef'te Mehmet Şef'le Kavga Eden Yarışmacı Stüdyoyu Terk Etti!
MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef ile Semih arasında yaşanan gerilim herkesi şok etti. Semih, Mehmet Şef'in sert sözlerinin ardından stüdyoyu terk etti.
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MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde bu akşam yarışmacılar eleme adayının takımlarından çıkmaması için mücadele edecek.
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Yayınlanan fragmana yarışın dışında yaşanan gerginlik damga vurdu. Yarışmacılardan Semih ile Mehmet Şef arasında gerilim tırmandı.
Mehmet Şef'in eleştirdiği yemeğe itiraz eden Semih ağzının payını aldı. Mehmet Şef, Semih'in kendini savunması karşısında, "Seni şimdi var ya burdan kolunda tuttuğum gibi atarım!" diyerek sert çıktı.
"Her şeye bir bahanen var. Her şeyin en iyisini sen biliyorsun" diyen Mehmet Şef'in sert sözlerinin ardından Semih stüdyoyu terk etti.
İşte o anlar:
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