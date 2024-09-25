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"Tatmanızı İstemedim" Dedi: MasterChef'te Yarışmacının Yaptığı Mehmet Şef'i Sinirlendirdi!

"Tatmanızı İstemedim" Dedi: MasterChef'te Yarışmacının Yaptığı Mehmet Şef'i Sinirlendirdi!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 08:30

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde Bera'nın tabağını beğenmediği için yaptığı taktik Mehmet Şef'i sinirlendirdi. Mehmet Şef yarışmacıya 'Kendini uyanık mı sanıyorsun?' diye çıkıştı.

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MasterChef'te dün akşam yine kaos, yine kavga vardı. Yarışmacılardan Bera iyi bir tabak çıkarttığına inanmıyordu.

MasterChef'te dün akşam yine kaos, yine kavga vardı. Yarışmacılardan Bera iyi bir tabak çıkarttığına inanmıyordu.

Zaten gün sonunda MasterChef Türkiye'de potaya giden ilk iki isimden biri de Bera oldu.

Zaten gün sonunda MasterChef Türkiye'de potaya giden ilk iki isimden biri de Bera oldu.

Ancak yarışmacının tabağını gizlemek istemesi şeflerin dikkatinden kaçmadı.

Ancak yarışmacının tabağını gizlemek istemesi şeflerin dikkatinden kaçmadı.

Programda kurallar gereği tezgahta olmayan ürünü tatmayan şefler, Bera'nın yemeğini ocağa koymasına sinirlendi.

Programda kurallar gereği tezgahta olmayan ürünü tatmayan şefler, Bera'nın yemeğini ocağa koymasına sinirlendi.

Bera bunu bilerek yaptığını itiraf etse de Mehmet Şef, "Sen kendini uyanık mı sanıyorsun?" diye çıkıştı. Şefler, Bera'ya destek vermek için yarışmada yanına da gitmişti.

Bera bunu bilerek yaptığını itiraf etse de Mehmet Şef, "Sen kendini uyanık mı sanıyorsun?" diye çıkıştı. Şefler, Bera'ya destek vermek için yarışmada yanına da gitmişti.
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