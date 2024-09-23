Oktay Kaynarca'nın Sunduğu Milyoner'de 'Süleyman Çakır' Esprisi Kahkahaya Boğdu!
Oktay Kaynarca'nın Sunduğu Milyoner'de 'Süleyman Çakır' Esprisi Kahkahaya Boğdu!
Kim Milyoner Olmak İster'e Kenan İmirzalıoğlu'nun ardından Oktay Kaynarca geldi. Kaynarca'nın sunuculuğundaki programda dün akşam eğlenceli anlar yaşandı. Programa katılan yarışmacı, elenmesinin ardından arkadaşlarına selam gönderdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezonu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca sunuculuğunda tam gaz devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son bölümde, 18 yaşındaki Koç Lisesi öğrencisi Ahmet Efe Uzak, performansıyla gözleri üzerine çekti.
Ahmet, yarışmaya 200.000 TL kazanma hedefiyle katıldı, fakat 100.000 TL değerindeki soruda yanıldı. Soru, Cengiz Han'ın torunu ve Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparator hakkındaydı ve Ahmet 'Bâbür' yanıtını verdi.
Ancak doğru cevap 'Kubilay' olunca, 50.000 TL ile yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.
Ahmet, yarışma esnasında arkadaşlarına selam göndermek istedi ve stüdyoda kahkaha tufanı yarattı. "Kurtlar Vadisi'nden beri izliyorum. Sizi çok seven 2 arkadaşım var. Onlara selam göndermek istiyorum. Evet Şu an Süleyman Çakır'ın yanındayım" diyerek stüdyodaki herkesi kahkahalara boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmanın yeni sunucusu Oktay Kaynarca da bu eğlenceli anlara katılamadan duramadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın