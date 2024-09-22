Dedektif Savaş Kurtbaba Esra Ezmeci'yle Narin Cinayetini Konuştu: "Anne İlk İtirafında Katili Söyledi!"

Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Savaş Kurtbaba, Esra Ezmeci ile Narin Güran cinayetini konuştu. Kurtbaba, en başından bu yana katilin amca olmadığını yayında da savundu. Ayrıca Narin'in annesinin Didem Arslan Yılmaz'daki ilk itirafında katili söylediğini ifade etti.