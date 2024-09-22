Dedektif Savaş Kurtbaba Esra Ezmeci'yle Narin Cinayetini Konuştu: "Anne İlk İtirafında Katili Söyledi!"
Dedektif Savaş Kurtbaba Esra Ezmeci'yle Narin Cinayetini Konuştu: "Anne İlk İtirafında Katili Söyledi!"
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=EiYyV...
Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Savaş Kurtbaba, Esra Ezmeci ile Narin Güran cinayetini konuştu. Kurtbaba, en başından bu yana katilin amca olmadığını yayında da savundu. Ayrıca Narin'in annesinin Didem Arslan Yılmaz'daki ilk itirafında katili söylediğini ifade etti.
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Türkiye 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin, neden öldürdüğü sorusu ile yatıp kalkarken Savaş Kurtbaba, Esra Ezmeci'ya konuk oldu.
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Emekli Cinayet Büro Amirliği Polisi ve Dedektif Savaş Kurtbaba, ilk günden bu yana Narin cinayetini araştıran isimlerden biriydi.
İlk günden bu yana da çıktığı her programda tek bir iddiayı öne çıkardı: "Katil amca Salim Güran değil!"
Küçük kızın cansız bedeninin bulunmasının ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar ortaya çıktı ve cesedi dere yatağına çuvalın içinde kendisinin attığını itiraf etti.
Ancak olay bununla çözülmedi, küçük kızın annesi Yüksel Güran ve amcası Salim Güran olmak üzere aileden 12 kişi tutuklandı.
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Diğer yandan küçük kızın tükürüğünün amca Salim Güran'ın arabasının ön ve arka koltuğundan çıktığı da belirtildi. Soruşturma devam ederken aile yakınları çıkıp amca Salim'i korudular ve hatta Nevzat'ın ilk şüpheli olduğunu söylediler.
Ancak eski polis Kurtbaba hiç öyle söylemiyor. Esra Ezmeci'ye konuşan Kurtbaba, amca Salim bir şekilde işin içinde olabilir ancak katil değil, diye belirtiyor.
Diyarbakır'da gerçekleşen cinayet ile ilgili "Bu olayda önce yöreyi iyi bilmek gerekir" diyen Kurtbaba, "Buralarda çok çalıştım. O yüzden yöreye hakimim. Burada amca Salim yapsaydı onu linç ederlerdi. Ancak aileden diğer erkek çocuklardan biri yaptıysa ve Salim onu polise verirse, asıl o zaman olay çıkardı." diye konuştu.
"Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz ki Narin'in erkek kardeşleri var ve eğer cinayeti onlardan biri gerçekleştirirse, köyde muhtar olan ve sözü geçen kişi amca Salim onu satamaz." diyen Kurtababa, "Eğer kendi ailesinden bir erkek çocuğu ele verirse, erkek çocuk kıymetli olduğu için, Salim'in sözünün hükmü kalmaz." diye konuştu.
Dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz: Annenin ekranlardaki ilk itirafı! Narin'in kaybının araştırılması için ilk kez ekranlara çıkan anne Yüksel Güran, Didem Arslan Yılmaz'a bir itirafta bulunmuştu.
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Anne Yüksel Güran, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim" diye konuşmuştu.
Sonrasında ise yayın kesilmişti. Kurtbaba, "Anne oğlunun köpeğe şiddet gösterdiğini ve istismarda bulunduğunu söyledi" diye belirtti.
"Narin ise o köpeği çok seviyormuş" diye konuşan Kurtbaba, "Madde kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu ifade edilen abi cinayeti işledi" dedi.
Kurtbaba, "Narin anne ve amcasını uygunsuz bir şekilde görse onu geçiştirebilirler. Ama köpeğini o vaziyette gördüyse çığlık atmaya başlar. Abi ise onu susturmak için ağzını kapatır. Zaten otopside boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boyun bölgesindeki bası da buna çıkıyor. Çocuk susmayınca şiddetlenen refleks boğulmasına neden oldu. Sonrası da malum..." diye konuştu.
Yayının tamamını izlemek isteyenler için👇🏻
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