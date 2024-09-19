Kime Taş Geldi? Müge Anlı Narin Cinayeti ile İlgili Hakkında Yazılanlara Sert Yanıt Verdi!
Kime Taş Geldi? Müge Anlı Narin Cinayeti ile İlgili Hakkında Yazılanlara Sert Yanıt Verdi!
Müge Anlı bugünkü yayınında Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı gazeteciliği' diyenlere tepki gösterdi. 'Ben öyle günlerce aynı konuyu işlemem' diyen Anlı, bir kez daha farkını ortaya koydu.
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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuştu. Kaybın ardından aile Didem Arslan Yılmaz'ın programına konuk olmuştu.
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Narin'in kaybı araştırıldığı sırada yayın yasağı geldi. Sosyal medyada ve ekranlarda bazı yayıncılar Narin'in kaybını işlemeye devam ederken acı haber geldi.
Kaybının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan küçük kız hepimizi yasa boğdu. Cinayet ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu süreçte izleyenlerinin gözü Müge Anlı'daydı. Herkes "Geri dönsün ve Narin'i araştırsın" istiyordu. Anlı, ekranlara yayın yasağı olduğu sırada döndü. Bu nedenle işleyemeyeceğini açıklamıştı.
Anlı yayınlarında Narin'in cinayetine değinmese de sosyal medyada ve ekranlarda diğer yayıncılardan cinayet ile ilgili sıcak gelişmeleri aktaranlar oldu. Anlı, bu yayınlar ile ilgili 'Müge Anlı yayıncılığı' dediklerini söyledi.
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Bugünkü programında "Narin ile ilgili yayın yapanlar için 'Müge Anlı yayıncılığı' diyenleri esefle kınıyorum" diyen Anlı, "Ben öyle günlerce, haftalarca aynı şeyi işlemem. Ben haberimi yaparım, sonrası zaten adli süreçtir." dedi.
"Benim adımı bu işlere kimse karıştırmasın." diyen Anlı, "Narin'i ben özellikle işlemedim. Ben başladığımda zaten yasak vardı. Sonra da soruşturma başladı." diye konuştu.
Bu sözlerinin ardından Narin'i her gün programlarında takip eden Didem Arslan'a mı taş attı, diye düşünenler içinse Anlı, "Beni hiçbir programcı arkadaşımla karşı karşıya getirmeyin. Benim lafım onlara değil, lafımın nereye gittiğini anlayan anladı." dedi.
Ayrıca hakkında konuşulanlara kızdığını belirterek, "Benim için böyle şeyler söylemeyin. Müge Anlı tuttuğunu koparıyor, deyin" dedi.
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