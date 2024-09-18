Narin'in Annesinin Didem Arslan Yılmaz'ın Yayınında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı!
Narin'in Annesinin Didem Arslan Yılmaz'ın Yayınında Yalan Söylediği Ortaya Çıktı!
Didem Arslan Yılmaz bugünkü yayınında Narin'in annesinin programa verdiği bir röportajı ilk kez yayınladı. Annenin kendilerine bilerek yanlış haber verdiğini söyledi. Peki, anne Yüksel Güran neyi saklıyor, kimi koruyor?
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ederken Didem Arslan Yılmaz, tutuklu annenin bir röportajını yayınladı.
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Narin'in annesi Yüksel Güran, küçük kızın cansız bedeni bulunmadan önce Didem Arslan Yılmaz'ın programına katılmıştı.
Anne Yüksel, Didem Arslan'a yaptığı açıklamada o gün köyde erkeklerden kimsenin olmadığını belirtmişti.
Annenin bu açıklamalarını ilk kez açıklayan Didem Arslan Yılmaz, annenin bilerek yayını yönlendirmeye çalıştığını söyledi.
Annenin "O gün evde sadece kadınlar vardı. Erkekler sanki özellikle ortadan kaybolmuştu" dediği ortaya çıktı.
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Narin'in yengesi Maşallah Güran'ın eşi Hüseyin Bey, cinayetin gerçekleştiği o gün amca Salim Güran'ı gördüğünü söylemişti. Salim ise ifadesinde, "Ben saat 17:00'den sonra köyden ayrıldım. 20:00'ye kadar da köye dönmedim" demişti.
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