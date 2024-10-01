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Yemekteyiz'de Gergin Anlar: Tartışma Sırasında Çileden Çıkan Zuhal Topal Yarışmacıyı Kovdu!

Yemekteyiz'de Gergin Anlar: Tartışma Sırasında Çileden Çıkan Zuhal Topal Yarışmacıyı Kovdu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
01.10.2024 - 17:24

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gergin anlar yaşandı. Yarışmacı önce çekimlerden sonra da programdan kovuldu.

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TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta gerilim dolu anlar yaşandı.

TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu hafta gerilim dolu anlar yaşandı.

Normalde kahkahalarıyla tanıdığımı sunucu Zuhal Topal, yarışmacının tavırları karşısında çileden çıktı.

Normalde kahkahalarıyla tanıdığımı sunucu Zuhal Topal, yarışmacının tavırları karşısında çileden çıktı.

Haftanın ilk gününde yaşanan tartışmada yarışmacı Uğur'un "Sizi dinlemiyorum" şeklindeki çıkışı ve sert tavırları, sunucu Topal'ın sabrını zorladı.

Haftanın ilk gününde yaşanan tartışmada yarışmacı Uğur'un "Sizi dinlemiyorum" şeklindeki çıkışı ve sert tavırları, sunucu Topal'ın sabrını zorladı.

Topal, Uğur'u birden çok kez uyarmasına rağmen, bu uyarılar Uğur üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.

Topal, Uğur'u birden çok kez uyarmasına rağmen, bu uyarılar Uğur üzerinde herhangi bir etki yaratmadı.

Uğur'un "Ben buyum" şeklindeki yanıtı, ortamın gerilimini daha da artırdı.

Uğur'un "Ben buyum" şeklindeki yanıtı, ortamın gerilimini daha da artırdı.
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Uğur, programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia ederek, Zuhal Topal'ın önerilerine karşı çıktı.

Uğur, programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia ederek, Zuhal Topal'ın önerilerine karşı çıktı.

Sonunda çekimden kovulan yarışması diskalifiye oldu. İşte o anlar:

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