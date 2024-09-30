Herkes Delirmiş! Esra Ezmeci'ye Takipçisi Sordu: "Kaynanam Kıyafetlerimi Giyiyor..."
Herkes Delirmiş! Esra Ezmeci'ye Takipçisi Sordu: "Kaynanam Kıyafetlerimi Giyiyor..."
Instagram sayfasında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Esra Ezmeci'ye gelen bir soru yine allak bullak etti. Kayınvalidesinin kıyafetlerini giyip gezdiğini söyleyen kadına Ezmeci, bakın ne yanıt verdi?
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Televizyon ekranlarından tanıdığımız ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen soruları paylaşmaya ve yanıtlamaya devam ediyor.
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Esra Ezmeci'ye yazan takipçilerinden ilişkiler ve cinsellik ile ilgili birbirinden ilginç itiraflar geliyor.
Yine bir tanesi daha geçtiğimiz gün geldi. Bir kadın Ezmeci'ye kaynanasından çok çektiğini yazdı.
Kaynana ve gelin arasında zaman zaman gerginlikler olduğuna tanık olmuşuzdur. Ancak bu başka!
Kadın, kayınvalidesinin kendisine ait kıyafetleri giydiğini söyledi. Okuyanların dumur olduğu o paylaşımda "Bunu niye yapıyor?" diye sordu.
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Ezmeci takipçisine "Size özeniyor ya da sizi kıskanıyor olabilir" dedi.
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