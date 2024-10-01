"Mesajlaşıyoruz!": MasterChef Yarışmacısı Beyza, Demet Akalın'ın Desteğini Açıkladı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı yalnızca magazin sayfalarından değil, MasterChef hayranlığı ile de tanıyoruz. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, Demet Akalın ile mesajlaştığını söyleyerek kendisine destek verdiğini açıkladı.