"Mesajlaşıyoruz!": MasterChef Yarışmacısı Beyza, Demet Akalın'ın Desteğini Açıkladı!
"Mesajlaşıyoruz!": MasterChef Yarışmacısı Beyza, Demet Akalın'ın Desteğini Açıkladı!
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ı yalnızca magazin sayfalarından değil, MasterChef hayranlığı ile de tanıyoruz. MasterChef'in sevilen yarışmacılarından Beyza, Demet Akalın ile mesajlaştığını söyleyerek kendisine destek verdiğini açıkladı.
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Pop şarkılarının kraliçesi Demet Akalın, ekranların popüler yarışmalarının sıkı takipçisi. MasterChef de sevdiği yarışmalardan bir tanesi.
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Demet Akalın sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yarışmada olanlara yorum yapıyor.
Gerektiği yerde şeflerin karşısında duruyor, yarışmacıların hakkını savunuyor. Zaman zaman da beğendiği isimlere övgüler yağdırıyor.
MasterChef'in 2024 sezonunun sevilen yarışmacısı Beyza da Demet Akalın hakkında konuştu.
Kendisini çok beğendiğini ve destek verdiğini söyleyen Beyza, Demet Akalın'a yayın aracılığıyla teşekkürlerini iletti.
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Hatta sosyal medya üzerinden özel olarak mesajlaştıklarını da açıkladı. "Çok güzel bir duyguymuş!" dedi.
İşte yarışmacının samimi itirafı:
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