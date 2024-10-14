Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün Sesi Neden Dublaj?
Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'i Oynayan Doğukan Güngör'ün Sesi Neden Dublaj?
Kaynak: https://x.com/aenkazbasi/status/18448...
Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz hafta dikkatli izleyici Fatih karakterine seslendirme yapıldığını fark etti. Dizide neden Doğukan Güngör'e dublaj yapıldığı ortaya çıktı.
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3 sezondur Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde ilk kez dublaj yapıldığını gördük.
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Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün geçtiğimiz haftaki bölümde sesindeki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.
Güngör'e dizide seslendirme yapılmasının sebebi merak konusu oldu. Hayranlarının merakını giderecek o detayı yakaladık.
Güngör, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe maçını tribünlerden izlemişti. Sıkı bir Fenerli olan oyuncunun sesi kısıldığı için dublaja ihtiyaç duyduğu akıllara geldi.
Dizinin çekimleri geriden geldiği için Güngör, Fenerbahçe'nin Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ettiği maçta sesini kısmış olabilir.
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