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Zeynep Demirel'in Evin Kararlarını Kimin Aldığına Dair Yorumu "İdeal İlişki Bu Olmalı İşte" Dedirtti!

Zeynep Demirel'in Evin Kararlarını Kimin Aldığına Dair Yorumu "İdeal İlişki Bu Olmalı İşte" Dedirtti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Onedio İçerik Editörü
27.10.2024 - 00:05

Futbol dünyasının ünlü yıldızlarının evlerine konuk olacağı yeni bir programa başlayan Zeynep Sever Demirel'in evin kararlarını kimin aldığına dair yaptığı yorum gündem oldu!

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Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yere sahip olan Volkan Demirel, 21 Eylül 2010 tarihinde hayatını 2009 yılının Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever ile birleştirmişti biliyorsunuz ki.

Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yere sahip olan Volkan Demirel, 21 Eylül 2010 tarihinde hayatını 2009 yılının Miss Belçika güzellik kraliçesi Zeynep Sever ile birleştirmişti biliyorsunuz ki.

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran çiftimiz tüm iddialara kulak tıkayıp ilişkilerine tam gaz devam etmiş, açıklamaları ile de magazin gündeminde çok konuşulmuşlardı hatırlarsanız.

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta haykıran çiftimiz tüm iddialara kulak tıkayıp ilişkilerine tam gaz devam etmiş, açıklamaları ile de magazin gündeminde çok konuşulmuşlardı hatırlarsanız.

Şimdilerde 3. bebeğini kucağına almak için gün sayan Zeynep Demirel, futbol dünyasının ünlü yıldızlarının evlerine konuk olacağı yeni bir programa imza attı!

Şimdilerde 3. bebeğini kucağına almak için gün sayan Zeynep Demirel, futbol dünyasının ünlü yıldızlarının evlerine konuk olacağı yeni bir programa imza attı!

Programın ilk bölümünde kendi evine konuk olan Zeynep Demirel'in evin kararlarını kimin aldığına dair yaptığı "Kararları ben alırım Volkan aldığını zanneder" yorumu ise sosyal medyada gündem oldu!

Programın ilk bölümünde kendi evine konuk olan Zeynep Demirel'in evin kararlarını kimin aldığına dair yaptığı "Kararları ben alırım Volkan aldığını zanneder" yorumu ise sosyal medyada gündem oldu!

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım 👇🏻

Gelin sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına birlikte bakalım 👇🏻
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