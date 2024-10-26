39. Yaşını Görkemli Bir Partiyle Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Organizasyonunun Her Bir Detayı Ayrı Olay Oldu
39. Yaşını Görkemli Bir Partiyle Kutlayan Hadise'nin Doğum Günü Organizasyonunun Her Bir Detayı Ayrı Olay Oldu
39. yaşını görkemli bir parti ile kutlayan Hadise'nin doğum günü organizasyonunun her bir detayı olay oldu! Ünlü şarkıcının doğum günü partisini beğenen kadar beğenmeyen de oldu!
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Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile kendinden sıklıkla söz ettiren ünlülerden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Özellikle sahne şovları ve kombinleri ile sık sık gündem olan Hadise, dişil enerji ve aura denildiği zaman da akıllara ilk gelen isimlerden.
Kariyerinde her gün bir adım daha ileriye giden ünlü oyuncu bu kez de yakın arkadaşı Seda Bakan ile “Esas Oğlan” isimli dizide rol almış ve oyunculuğa da ufak bir adım atmıştı hatırlarsanız.
Ünlü şarkıcı bu kez de 39. yaşını kutladığı doğum günü partisi ile gündeme geldi! Hatta Hadise'nin kombini ayrı partisi ayrı pastası ayrı olay oldu!
Gelin önce Hadise'nin doğum günü pozlarına bir bakalım 👇🏻
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Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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