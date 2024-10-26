Bronzluk Kraliçesi Eda Taşpınar'ın Istakozlu Kombini Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Bronzluk Kraliçesi Eda Taşpınar'ın Istakozlu Kombini Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Eda Taşpınar'ın ıstakozlu kombini goygoycuların diline fena düştü!
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Mankenlik ve modellik yapan, bronzluk kraliçesi olarak tanınan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündemini en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden biri olan Eda Taşpınar bazen de ilginç pozları ile gündemimize düşüyor biliyorsunuz ki. Tabii ki bugün de o günlerden bir tanesi.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından bir paylaşım yapan Eda Taşpınar'ın pozu kısa süre içerisinde gündem oldu!
Eda Taşpınar'ın ıstakozlu son pozu goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı! Gelin ünlü ismin son paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım.
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