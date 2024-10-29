Her Şarkısı İçimize İşleyen Adele, Yanlış Antibiyotik Kullanımı Sonucunda Kısmen Sağır Kaldığını Açıkladı!
Her Şarkısı İçimize İşleyen Adele, Yanlış Antibiyotik Kullanımı Sonucunda Kısmen Sağır Kaldığını Açıkladı!
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, yaşadığı kulak enfeksiyonu nedeniyle kullandığı yanlış antibiyotik sonucunda kısmen sağır olduğunu duyurdu!
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Hüzünlü şarkılarıyla neredeyse her döneme damga vuran dünyaca ünlü şarkıcı Adele'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Grammy ödüllü ünlü şarkıcı bu kez şarkıları ile değil geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gündeme geldi! Nadir bir su bakterisinin neden olduğu hastalığı yüzünden sağır kaldığını açıklayan Adele, hastalığını anlattı.
Adele, hastalığı hakkında "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü" açıklamalarında bulundu.
Tedavisi çok zor olan bir su bakterisi için birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandığını belirten Adele, sol kulağının kısmi işitme kaybına uğradığını da belirtti.
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