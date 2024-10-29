Sağlık Sorunları Nedeniyle Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç 10. Kez Ameliyat Olmaya Hazırlanıyor!
Sağlık Sorunları Nedeniyle Tüm Konserlerini İptal Eden Murat Dalkılıç 10. Kez Ameliyat Olmaya Hazırlanıyor!
Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yakın zamandaki bütün konserlerini iptal ettiğini açıklayan Murat Dalkılıç 10. kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor!
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Bir dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Murat Dalkılıç, hem kariyeri hem özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Aşk defteri epey kabarık olan ünlü şarkıcıyı hepimiz Merve Boluğur ile yaşadığı kısa süreli evliliği ve olaylı boşanması ile hatırlıyoruz.
Tabii bir de sık sık ünlü şarkıcının yaşadığı sağlık problemlerini konuşuyoruz. Takip edenler mutlaka bilir, Murat Dalkılıç 2024'ün başında tüm konserlerini iptal ettiğini duyurarak ameliyat olacağını açıklamıştı.
O zamanlar birçok kişi tarafından iyi olmadığı söylenen Dalkılıç, Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre yine aynı açıklamayı yaparak 10. kez ameliyat olacağını açıkladı.
Burun kemiklerinin doğuştan dışarıya yönelmesi nedeniyle daha önce dokuz kez burun ameliyatı olan ünlü şarkıcı, önümüzdeki şubat ayında son kez ameliyat olacak.
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Bu süreçte yalnızca özel etkinliklerde yer alan Dalkılıç'ın fotoğraf ve video yasağı koydurduğu ve evinden dışarı çıkmadığı öğrenildi.
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