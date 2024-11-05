Acı Haberi X Hesaplarından Duyurdular: Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti!
Acı Haberi X Hesaplarından Duyurdular: Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Vefat Etti!
Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının vefat haberi Peyk grubunun X hesabından duyuruldu.
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Ülkemizde rock müziğin önde gelen gruplarından olan Peyk'i mutlaka duymuşsunuzdur. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan müzik grubu bağımsız müzik yapmaktaki ısrarı ile tanınıyordu.
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Ünlü müzik grubu geçtiğimiz saatlerde ise üzücü bir haber ile gündeme geldi. Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
12 Punto'nun haberine göre beynine pıhtı atması sonucu dün Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alış, yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
53 yaşındaki Alış'ın vefat haberi Peyk grubunun X hesabından duyuruldu👇🏻
Bartu Küçükçağlayan, İrfan Alış'a X hesabından yaptığı paylaşım ile veda etti 👇🏻
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