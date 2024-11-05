İrfan Alış Kimdir? Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?
İrfan Alış Kimdir? Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?
Efsane rock müzik grubu Peyk'in solisti İrfan Alış hayatını kaybetti. Yazar, aktivist ve müzisyen İrfan Alış'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğarken, pek çok kişi Alış'ın kim olduğunu da araştırmaya başladı. Peki, Peyk grubunun vokalisti İrfan Alış kimdir?
İşte, detaylar...
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Peyk sesini kaybetti: 1991 yılında temelleri atılan sevilen müzik grubu Peyk'in, efsane solisti İrfan Alış hayatını kaybetti!
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İrfan Alış Kimdir?
Türk rock müziğinin çığır aşan gruplarından Peyk'in ilk müzikali ise ilk kez 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne almıştı.
Pey Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?
İrfan Alış'a Veda!
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