İrfan Alış Kimdir? Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?

1991 yılında İrfan Alış ve Serdal Ersoy'un İstanbul Üniversitesi Kampüsünde temellerini attığı Peyk grubu, 1995 yılında Ertan Çalışkan ve Özgür Ulusoy'un da katılımıyla tamamlanmaya başladı. 2006 yılında Barış Tokgöz de gelince her şey tamam oldu! Böylece rock, blues, reggae ve zaman zaman arabesk ögelerin dahi yer aldığı melodilerle efsanevi Peyk ortaya çıktı!

Peyk'in sevilen şarkılarından Don Kafa'nın akorları ve sözleri ise grubun yetenekli solisti İrfan Alış tarafından 1996 yılında yazıldı. Ancak sözler sürekli değişiyordu ta ki 2007'ye kadar. Bu tarihten itibaren Peyk'in repertuvarında yerini alan şarkı 2010 yılında kayda alındı. İlk albüm kayıtları 2006 yılında yapılan grubun ikinci albümü ise 'İçimdeki İz' olmuş ve bir kez daha kulaklarımızdaki pası sildi!