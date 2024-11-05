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İrfan Alış Kimdir? Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?

İrfan Alış Kimdir? Peyk Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 11:33

Efsane rock müzik grubu Peyk'in solisti İrfan Alış hayatını kaybetti. Yazar, aktivist ve müzisyen İrfan Alış'ın ölümü müzik dünyasını yasa boğarken, pek çok kişi Alış'ın kim olduğunu da araştırmaya başladı. Peki, Peyk grubunun vokalisti İrfan Alış kimdir? 

İşte, detaylar...

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Peyk sesini kaybetti: 1991 yılında temelleri atılan sevilen müzik grubu Peyk'in, efsane solisti İrfan Alış hayatını kaybetti!

Peyk sesini kaybetti: 1991 yılında temelleri atılan sevilen müzik grubu Peyk'in, efsane solisti İrfan Alış hayatını kaybetti!

1991 yılında İrfan Alış ve Serdal Ersoy'un İstanbul Üniversitesi Kampüsünde temellerini attığı Peyk grubu, 1995 yılında Ertan Çalışkan ve Özgür Ulusoy'un da katılımıyla tamamlanmaya başladı. 2006 yılında Barış Tokgöz de gelince her şey tamam oldu! Böylece rock, blues, reggae ve zaman zaman arabesk ögelerin dahi yer aldığı melodilerle efsanevi Peyk ortaya çıktı! 

Peyk'in sevilen şarkılarından Don Kafa'nın akorları ve sözleri ise grubun yetenekli solisti İrfan Alış tarafından 1996 yılında yazıldı. Ancak sözler sürekli değişiyordu ta ki 2007'ye kadar. Bu tarihten itibaren Peyk'in repertuvarında yerini alan şarkı 2010 yılında kayda alındı. İlk albüm kayıtları 2006 yılında yapılan grubun ikinci albümü ise 'İçimdeki İz' olmuş ve bir kez daha kulaklarımızdaki pası sildi!

İrfan Alış Kimdir?

İrfan Alış Kimdir?

İrfan Alış, henüz üniversite yıllarında müzik tutkusunun peşinden koşmaya karar vermiş yetenekli bir sanatçıdır. İstanbul Üniversitesi'nde okurken kurduğu efsanevi müzik grubu Peyk ile hayatımıza giren Alış, solist, müzisyen, şarkı yazarı, oyuncu, aktivist ve yazardır.

Türk rock müziğinin çığır aşan gruplarından Peyk'in ilk müzikali ise ilk kez 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne almıştı.

Türk rock müziğinin çığır aşan gruplarından Peyk'in ilk müzikali ise ilk kez 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nde sahne almıştı.

İrfan Alış tarafından kurgulanan, benzerine az rastlanır türden müzikalin yazarlığını Deniz Madanoğlu, yönetmenliğini ise Işıl Kasapoğlu üstlenmiştir. Sahnede Peyk üyelerine eşlik eden isimler ise Aslı İnandık, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Bilgesu Kural, Sermet Yeşil olmuştu. 

Alış, bir ilke imza attığı 'Hamiyet Bir Peyk Müzikali' hakkında “Bu müzikal ile Hamiyet’e 40 yıl sonra da olsa toplumda hak ettiği değeri ya da borcumuzu vermek istedik.” sözleri ile ifade etmiş, Hamiyet, İrfan Alış'ın gerçek bir yaşamı taçlandırdığı hikaye olmuştu. Alış, 1980 darbesinin ardından hayatı altüst olan bir kadının hikayesini anlattı.

Pey Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?

Pey Grubunun Solisti İrfan Alış Neden Öldü?

Grup üyelerinden Özgür Ulusoy'un 12 Punto'ya yaptığı açıklamaya göre, İrfan Alış'ın beynine pıhtı attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Alış'ın beynine giden damarlarda ciddi bir tıkanıklık olduğu tespit edildi. Yetenekli sanatçı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 Kasım 2024 tarihinde sabah saat 06.27'de henüz 53 yaşında yaşamını yitirdi, İrfan Alış! 

Acı haberi, Peyk grubu sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İrfan Alış'a Veda!

İrfan Alış'a Veda!

'Her şey çok ani gelişti. Dün haberi aldığımızdan beri yanındaydık. Çok üzgünüm' diyen Özgür Ulusoy, Alış'ın cenazesinin Perşembe günü Piyadepaşa Mezarlığı'na defnedileceğini de duyurdu.

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