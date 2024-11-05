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Menajeri Son Durumunu Açıkladı: Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut Entübe Edildi!

Menajeri Son Durumunu Açıkladı: Kanserle Mücadele Eden Ankaralı Turgut Entübe Edildi!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
05.11.2024 - 11:27

Bir süredir kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi. Ünlü sanatçının menajeri Ankaralı Turgut'un entübe edildiğini duyurdu.

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Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı hatırlarsanız.

Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı hatırlarsanız.

Daha sonra mide ağrısıyla hastaneye giden ünlü sanatçı kanser olduğunu öğrenmiş, 3 ay içinde 12-13 kilo vererek son haliyle sevenlerini üzmüştü.

Daha sonra mide ağrısıyla hastaneye giden ünlü sanatçı kanser olduğunu öğrenmiş, 3 ay içinde 12-13 kilo vererek son haliyle sevenlerini üzmüştü.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Ankaralı Turgut'tan geçtiğimiz saatlerde ise üzen haber geldi.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Ankaralı Turgut'tan geçtiğimiz saatlerde ise üzen haber geldi.

Ünlü şarkıcının menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'un entübe edildiğini duyurarak "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" açıklamalarında bulundu.

Ünlü şarkıcının menajeri Murat Boran Ankaralı Turgut'un entübe edildiğini duyurarak "Dün akşam entübe edildi. Durumu kritik" açıklamalarında bulundu.

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