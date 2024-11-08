Hepimiz Çok Özledik: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'yla Yaptığı Paylaşımda Minik Serçe'den Haber Getirdi!

Sesiyle kulaklarımızın pasını silen, zamansız şarkılarıyla her anımıza eşlik eden Sezen Aksu şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Uzun bir süre önce sahnelere ara veren, sevenlerini pek bir özeleten Sezen Aksu sık sık sahneleri reddetmesiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün usta şarkıcıyı ziyaret eden Emel Müftüoğlu yaptığı paylaşımda Aksu'dan haber getirdi. Minik Serçe'yi evinde ziyaret eden Emel Müftüoğlu şarkıcının planlarından bahsetti. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇