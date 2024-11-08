Hepimiz Çok Özledik: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'yla Yaptığı Paylaşımda Minik Serçe'den Haber Getirdi!
Hepimiz Çok Özledik: Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'yla Yaptığı Paylaşımda Minik Serçe'den Haber Getirdi!
Sesiyle kulaklarımızın pasını silen, zamansız şarkılarıyla her anımıza eşlik eden Sezen Aksu şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Uzun bir süre önce sahnelere ara veren, sevenlerini pek bir özeleten Sezen Aksu sık sık sahneleri reddetmesiyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün usta şarkıcıyı ziyaret eden Emel Müftüoğlu yaptığı paylaşımda Aksu'dan haber getirdi. Minik Serçe'yi evinde ziyaret eden Emel Müftüoğlu şarkıcının planlarından bahsetti. Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk müziğinin en değerli isimlerinden biri olan, 'Minik Serçe' olarak kalplerde taht kuran Sezen Aksu efsane sesiyle akıllara kazınmış sanatçılarımızdan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun süredir gözlerden bir hayli uzak olan, sahnelere ara veren, günlerini huzur dolu yalısında geçiren Sezen Aksu her fırsatta kendisine gelen konser tekliflerini reddetmesiyle gündeme geliyor.
Hal böyle olunca Aksu'nun sevenleri hem merak hem de endişe içerisinde şarkıcının yeniden sektöre dönmesini kara kara bekliyor.
Biz şarkıcının yakın dostlarından haber beklerken bu sefer müjdeyi Emel Müftüoğlu verdi. Müftüoğlu Minik Serçe'yi evinde ziyaret etti.
Sezen Aksu'yla yan yana poz veren Müftüoğlu paylaşımının altında "Öyle oturuyor gibi durduğuna bakmayın" ifadeleriyle şarkıcının evinde yaptıklarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can dostunu sık sık ziyaret eden Müftüoğlu, Aksu'nun yaptılarından "Şarkı yapmaktan söz yazmaya sarkı aranjesinden, ayakkabı, takı tasarımı, dekorasyon... Hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlar hangi birini sayayım ki" şeklinde bahsetti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın