Reklam Yüzü Olduğu Markadan Tam Üç Katı Zam İsteyen Hande Erçel'in İstediği Teklifin Ret Yediği Ortaya Çıktı
Reklam Yüzü Olduğu Markadan Tam Üç Katı Zam İsteyen Hande Erçel'in İstediği Teklifin Ret Yediği Ortaya Çıktı
İstisnasız her gün magazin manşetlerinde adını duyduğumuz isimlerden birisi de özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel bildiğiniz gibi. Şu sıralar Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Erçel geçtiğimiz haftalarda aldığı reklam ücretiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan aldığı ücretlerle eleştiri alan Hande Erçel, Röportaj Adam'dan da tepki almıştı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre geçtiğimiz sene 10 milyon TL'ye anlaşma imzalayan Erçel'in bu sene artırdığı teklifin reddedildiği öğrenildi. Detaylara gelin birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu, aşk hayatı derken magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel'i şu sıralar bambaşka bir konuyla anar olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan, Sabancı ailesiyle olan yakınlığıyla adından bahsettiren Hande Erçel ekranlardan da uzak duruyor.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı reklamlar karşılığında aldığı ücretlerle gündeme oturan Hande Erçel yine tepkiyle karşılaştı.
Instagram hesabında 31 milyon takipçiye sahip olan, bir gönderi ve bir hikaye paylaşımı karşılığında 3 milyon TL alan Hande Erçel geçtiğimiz sene 10 milyon TL ile reklam anlaşması imzalamıştı.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, bu sene yüzü olduğu markayla yeni anlaşmasını daha yüklü bir tutarla kapatmak isteyen Erçel'in teklifi ret yedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel'in geçen sene 10 milyon TL'ye anlaştığı markadan 2025 yılı için 30 milyon TL istediği ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın