Reklam Yüzü Olduğu Markadan Tam Üç Katı Zam İsteyen Hande Erçel'in İstediği Teklifin Ret Yediği Ortaya Çıktı

İstisnasız her gün magazin manşetlerinde adını duyduğumuz isimlerden birisi de özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu Hande Erçel bildiğiniz gibi. Şu sıralar Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Erçel geçtiğimiz haftalarda aldığı reklam ücretiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlardan aldığı ücretlerle eleştiri alan Hande Erçel, Röportaj Adam'dan da tepki almıştı. Aramızda Kalmasın'ın haberine göre geçtiğimiz sene 10 milyon TL'ye anlaşma imzalayan Erçel'in bu sene artırdığı teklifin reddedildiği öğrenildi. Detaylara gelin birlikte bakalım👇