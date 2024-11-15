onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Icardi'nin Boşa Çıkmasıyla Beyaz Tüller İçindeki Pozlarını Paylaşan Simge'nin Kıyafeti Gelinliğe Benzetildi!

Icardi'nin Boşa Çıkmasıyla Beyaz Tüller İçindeki Pozlarını Paylaşan Simge'nin Kıyafeti Gelinliğe Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2024 - 16:46

Wanda Nara ve Icardi cephesinde işler tamamen sapa sarmış, Arjantin basını ve polisi de bu sürece dahil olmuş durumda bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan olayların ardı arkası kesilmezken ne Wanda Nara, ne Icardi ne de L-Gante isimli rapçi durmak bilmiyor! Aşk üçgeni, ihanet ve şiddet iddiaları derken geçtiğimiz dakikalarda Arjantin'deki evinde istirahat ettiği söylenen Icardi'den açıklama gelmişti. Olaylar iyice kızışırken Icardi hayranlarının yakıştırmaktan bıkmadığı şarkıcımız Simge'den beyaz tüllü bir paylaşım geldi. Simge'nin o pozuna yorumlar da gecikmedi tabii 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gerginliğe hakimsinizdir diye düşünüyoruz... İkili bir süre önce miladı dolan ilişkilerinin bitirirken ortaya çirkin haberler çıkmış ve Wanda Nara'nın L-Gante isimli bir rapçiyle birlikte olduğu öğrenilmişti.

Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gerginliğe hakimsinizdir diye düşünüyoruz... İkili bir süre önce miladı dolan ilişkilerinin bitirirken ortaya çirkin haberler çıkmış ve Wanda Nara'nın L-Gante isimli bir rapçiyle birlikte olduğu öğrenilmişti.

Bu üçlünün arasındaki gerilim gün geçtikçe artmış, L-Gante sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklamış hatta dün gece katıldığı bir yayında Türkiye'de konser vereceğini söylemişti.

Bu üçlünün arasındaki gerilim gün geçtikçe artmış, L-Gante sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklamış hatta dün gece katıldığı bir yayında Türkiye'de konser vereceğini söylemişti.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Bu süreçte, Galatasaray taraftarının favori ismi Simge de ikilinin arasındaki ipler gerilmeye başladığından beri yaptığı paylaşımlarla büyük goygoy malzemesi olmuştu.

Bu süreçte, Galatasaray taraftarının favori ismi Simge de ikilinin arasındaki ipler gerilmeye başladığından beri yaptığı paylaşımlarla büyük goygoy malzemesi olmuştu.

Kendisinin gittikçe Wanda Nara'ya benzetilmesi de tam bu noktada başladı 👇

Hatta kısa süre içerisinde Arjantin medyasında da benzer haberler yapılmaya başlanmış ve Icardi'nin 3 yıl önce tanıştığı Türk bir güzelle aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı.

Hatta kısa süre içerisinde Arjantin medyasında da benzer haberler yapılmaya başlanmış ve Icardi'nin 3 yıl önce tanıştığı Türk bir güzelle aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı.

O iddiayla ilgili detaylardan burada bahsettik 👇

Icardi'nin pozlarını beğenmesi olsun, paylaşımlarında Wanda Nara'ya benzetilmesi olsun bu süreçte en az Icardi ve Wanda kadar gündemde kalan Simge'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi.

Icardi'nin pozlarını beğenmesi olsun, paylaşımlarında Wanda Nara'ya benzetilmesi olsun bu süreçte en az Icardi ve Wanda kadar gündemde kalan Simge'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Simge, evinde ayna karşısında beyaz tüller içerisinde paylaştığı pozla beklendiği üzere kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kimileri tarafından gelinliği andırdığı söylenen bu poza yorum yağdı.

Simge, evinde ayna karşısında beyaz tüller içerisinde paylaştığı pozla beklendiği üzere kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kimileri tarafından gelinliği andırdığı söylenen bu poza yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilri:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın