Icardi'nin Boşa Çıkmasıyla Beyaz Tüller İçindeki Pozlarını Paylaşan Simge'nin Kıyafeti Gelinliğe Benzetildi!

Wanda Nara ve Icardi cephesinde işler tamamen sapa sarmış, Arjantin basını ve polisi de bu sürece dahil olmuş durumda bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan olayların ardı arkası kesilmezken ne Wanda Nara, ne Icardi ne de L-Gante isimli rapçi durmak bilmiyor! Aşk üçgeni, ihanet ve şiddet iddiaları derken geçtiğimiz dakikalarda Arjantin'deki evinde istirahat ettiği söylenen Icardi'den açıklama gelmişti. Olaylar iyice kızışırken Icardi hayranlarının yakıştırmaktan bıkmadığı şarkıcımız Simge'den beyaz tüllü bir paylaşım geldi. Simge'nin o pozuna yorumlar da gecikmedi tabii 👇