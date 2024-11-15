Icardi'nin Boşa Çıkmasıyla Beyaz Tüller İçindeki Pozlarını Paylaşan Simge'nin Kıyafeti Gelinliğe Benzetildi!
Icardi'nin Boşa Çıkmasıyla Beyaz Tüller İçindeki Pozlarını Paylaşan Simge'nin Kıyafeti Gelinliğe Benzetildi!
Wanda Nara ve Icardi cephesinde işler tamamen sapa sarmış, Arjantin basını ve polisi de bu sürece dahil olmuş durumda bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz haftalarda başlayan olayların ardı arkası kesilmezken ne Wanda Nara, ne Icardi ne de L-Gante isimli rapçi durmak bilmiyor! Aşk üçgeni, ihanet ve şiddet iddiaları derken geçtiğimiz dakikalarda Arjantin'deki evinde istirahat ettiği söylenen Icardi'den açıklama gelmişti. Olaylar iyice kızışırken Icardi hayranlarının yakıştırmaktan bıkmadığı şarkıcımız Simge'den beyaz tüllü bir paylaşım geldi. Simge'nin o pozuna yorumlar da gecikmedi tabii 👇
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Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gerginliğe hakimsinizdir diye düşünüyoruz... İkili bir süre önce miladı dolan ilişkilerinin bitirirken ortaya çirkin haberler çıkmış ve Wanda Nara'nın L-Gante isimli bir rapçiyle birlikte olduğu öğrenilmişti.
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Bu üçlünün arasındaki gerilim gün geçtikçe artmış, L-Gante sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi desteklediğini açıklamış hatta dün gece katıldığı bir yayında Türkiye'de konser vereceğini söylemişti.
Bu süreçte, Galatasaray taraftarının favori ismi Simge de ikilinin arasındaki ipler gerilmeye başladığından beri yaptığı paylaşımlarla büyük goygoy malzemesi olmuştu.
Hatta kısa süre içerisinde Arjantin medyasında da benzer haberler yapılmaya başlanmış ve Icardi'nin 3 yıl önce tanıştığı Türk bir güzelle aşk yaşadığı haberleri çıkmıştı.
Icardi'nin pozlarını beğenmesi olsun, paylaşımlarında Wanda Nara'ya benzetilmesi olsun bu süreçte en az Icardi ve Wanda kadar gündemde kalan Simge'den geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım geldi.
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Simge, evinde ayna karşısında beyaz tüller içerisinde paylaştığı pozla beklendiği üzere kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Kimileri tarafından gelinliği andırdığı söylenen bu poza yorum yağdı.
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