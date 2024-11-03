Icardi'nin Yengeyle Ters Düştüğü Saniye Simge'nin Son Hali X Kullanıcıları Tarafından Wanda Nara'ya Benzetildi
Icardi'nin Yengeyle Ters Düştüğü Saniye Simge'nin Son Hali X Kullanıcıları Tarafından Wanda Nara'ya Benzetildi
Geçtiğimiz gece Wanda Nara ve Icardi çiftinin arasının yeniden açıldığı iddia edilmiş, Wanda'nın L-Gante ile bir gece kulübündeki görüntüleri olay olmuştu. Haberin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ise daha önce Icardi'yle sayısız kez aşk dedikodularına karışan Simge'nin son hali Wanda Nara'ya benzetildi.
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Galatasaray'da top koşturan ve kısa sürede taraftarın favorisi haline gelen Icardi'yi karısıyla yaşadıkları sansasyon yaratan olaylarla magazin manşetlerinde görmeye bir hayli alıştık.
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Gözde çiftimiz daha önce sayısız kez ayrılık aşamasına gelmiş olsa da birkaç ay önce aldıkları boşanma kararıyla yeniden gündeme bomba gibi oturmayı başarmıştı!
Fakat ikilinin bu kararı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları sayısız boşanma açıklaması, yüzüksüz fotoğraflar, nispet yaparcasına verdikleri pozlara rağmen boş çıkmıştı...
Son olarak Wanda Nara ve Icardi çifti yeniden birbirlerini hiçbir şey olmamış gibi takip etmeye ve paylaşmaya karar vermiş, hepimizi dumur etmişti.
Geçtiğimiz gece ise Nara'nın bir zamanlar ihanet iddialarına karıştığı rapçiyle eğlendiği görüntülerin sosyal medyaya sızmasının ardından Icardi yine ve yeniden kendisini takipten çıkmıştı.
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Çiftimizin adı sürekli bunun gibi sorunlara karıştığı için "tarih tekerrürden ibarettir" gibi tepkilerle geçiştirilen bu olayın bir de Simge cephesi var tabii!
'Aşkın Olayım' şarkısıyla Galatasaray taraftarının ve Icardi'nin gönlünde taht kuran Simge'nin adını sık sık bu ilişkinin yokuşa yuvarlandığı dönemlerde duymaya alıştık.
Geçtiğimiz gece yaşanan olaylardan sonra Simge de magazin manşetlerine kendine yer edinmeyi başardı. Sosyal medyada aynı gece paylaştığı pozlarla şarkıcı Wanda Nara'ya benzetildi!
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