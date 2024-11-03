Icardi'nin Yengeyle Ters Düştüğü Saniye Simge'nin Son Hali X Kullanıcıları Tarafından Wanda Nara'ya Benzetildi

Geçtiğimiz gece Wanda Nara ve Icardi çiftinin arasının yeniden açıldığı iddia edilmiş, Wanda'nın L-Gante ile bir gece kulübündeki görüntüleri olay olmuştu. Haberin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ise daha önce Icardi'yle sayısız kez aşk dedikodularına karışan Simge'nin son hali Wanda Nara'ya benzetildi.