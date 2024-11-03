Aras Bulut İynemli'nin Kardeşini Canlandıran Eylül Ersöz Aşk Sorularından Ülke Gündemini Bahane Ederek Kaçtı!

Son zamanların en sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinde abi ve kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz arasındaki aşk iddiaları olay olmuştu. TV 100 muhabirlerinin iddialar hakkındaki sorularını gündemi bahane göstererek cevaplamaktan kaçınan Ersöz ilk defa konuştu.