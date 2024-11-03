Aras Bulut İynemli'nin Kardeşini Canlandıran Eylül Ersöz Aşk Sorularından Ülke Gündemini Bahane Ederek Kaçtı!
Aras Bulut İynemli'nin Kardeşini Canlandıran Eylül Ersöz Aşk Sorularından Ülke Gündemini Bahane Ederek Kaçtı!
Son zamanların en sevilen yapımlarından biri olan Deha dizisinde abi ve kardeşi canlandıran Aras Bulut İynemli ve Eylül Ersöz arasındaki aşk iddiaları olay olmuştu. TV 100 muhabirlerinin iddialar hakkındaki sorularını gündemi bahane göstererek cevaplamaktan kaçınan Ersöz ilk defa konuştu.
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Ekranlara Deha dizisiyle dönen, kısa sürede de reyting rekorları kırmayı başaran yapımda yeteneklerini bir kez daha kanıtlayan Aras Bulut İynemli yine adından başarılarıyla bahsettiriyor.
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Dizide Devran karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin kız kardeşini oynayan 23 yaşındaki Eylül Ersöz'ün adı ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Eylül Ersöz'ün rol arkadaşı Aras Bulut İynemli'yle aşk yaşadığı iddia edilmiş ikilinin arasındaki yaş farkı da olay olmuştu.
Tv100 kameralarına yakalanan Eylül Ersöz muhabirin ortaya atılan aşk iddiaları hakkındaki sorularıyla baş başa kaldı. İkilinin arasındaki 11 yaşlık fark sorulunca Ersöz'ün verdiği cevap dikkat çekti.
Ülke gündemini bahane gösteren oyuncu "Hiç konuşmak istemiyorum bu konu hakkında." diyerek sorulardan böyle kaçtı 👇
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